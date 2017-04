Los peores presagios se alejan de México en los primeros 100 días de Trump

México, 27 abr (EFE).- México respira algo más tranquilo a los 100 días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca gracias a una economía resistente, la recuperación del peso y los resultados positivos de una persistente actividad diplomática.

“En estos primeros meses se han alejado los peores escenarios y ahora oímos más hablar en Estados Unidos de promover la relación bilateral y el valor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, dijo a Efe la presidenta de Cámara Americana de Comercio en México, Mónica Flores.

El 20 de enero, Donald Trump llegó a la Casa Blanca con un discurso proteccionista y populista: “Debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que hacen nuestros productos, roban nuestras compañías y destruyen nuestros empleos”, afirmó en Washington.

Semanas antes, el miedo ya se había desatado en los mercados, especialmente luego de que la automotriz Ford anunciara a inicios de enero la cancelación de una planta de 1.600 millones de dólares en San Luis Potosí, en el centro-norte de México, para mover parte de su producción a Estados Unidos.

Una “victoria” del republicano que llevó el peso mexicano, a pocos días de su investidura, a cerrar en el interbancario en un mínimo histórico de 21,93, mientras que en las últimas semanas se ha ubicado entre 18,50 y 19 pesos por dólar.

“El 70 % del miedo, o de expectativas negativas relacionadas con Trump, se han ido”, afirmó a EFE la directora de Análisis Económico-Financiero de la entidad Banco BASE, Gabriela Siller.

En el peor de los escenarios, esta entidad estimaba que la economía mexicana podía desplomarse hasta el -3 %, desde el 2,3 % de 2016.

Hoy pronostican que el PIB mexicano aumentará un 1,8 % en 2017, coincidiendo con BBVA Bancomer, que apenas la semana pasada aumentó la previsión de crecimiento de México del 1 % al 1,6 %.

En sintonía con la expectativa oficial, de entre el 1,3 % y el 2,3 %.

En un reciente informe, el economista jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, recordó que si hace “tres meses el panorama económico para México parecía muy oscuro”, ahora hay “optimismo” porque se prevé que no se vea “afectada” la relación comercial con Estados Unidos, donde México manda el 80 % de sus exportaciones; 302.655 millones de dólares en 2016.

Para el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, la relación se ha “atemperado”, en especial gracias a la “gran labor” de miembros del gabinete de Donald Trump y del Ejecutivo mexicano, que se han reunido en varias ocasiones.

El también presidente de la American Society -muy crítico con Trump antes de las elecciones- celebró que el magnate neoyorquino se haya reunido con empresarios que le han expresado la dependencia “mutua” entre naciones, llevándole a “matizar” sus comentarios.

Para el inversionista estadounidense, México sigue siendo “primordial”, aseguró, mientras que la Cámara Americana de Comercio en México estimó que este año aumentará en un 8 % la inversión de sus asociados, unas 1.450 empresas.

Aunque en ello no coinciden todos los expertos. Y es que a pesar de estas buenas señales, la preocupación persiste ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), que firmado entre EE.UU., Canadá y México, es para Trump una amenaza al comercio, industria y empleo de su nación.

“No todo es positivo, existe incertidumbre sobre el TLCAN y esto le pega a la inversión”, apuntó Siller, que indicó que en el primer trimestre esta cayó 2 %, y es probable que en 2017 siga “a la baja”.

Además, la inflación aumentó al 5,35 % interanual en marzo y la tasa de interés interbancaria se sitúa en 6,5 %.

Para el especialista en Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, la situación no es tan positiva, y es que la economía mexicana tiene “altibajos” y el Ejecutivo comete el error de no transparentar la negociación ni su estrategia, estando más enfocado en las elecciones presidenciales de 2018.

Además, México pierde oportunidades, por ejemplo al no buscar el liderazgo junto con Japón para reavivar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, en inglés), ahora que Estados Unidos salió del mismo.

En estos 100 días, el país ha mostrado más resistencia que en los meses previos a la investidura, ante Trump y su verborrea que ya no causa tanto pánico.

“Donald Trump necesita estar ocupado con algo, y como se le acabó con Rusia, ahora regresa a México, y parece que el mercado lo entiende así”, dijo Siller.

No obstante, todavía hay impactos, y es que la filtración el miércoles de que la Casa Blanca estudiaba un decreto para su salida del TLCAN y el anuncio de la reducción en Estados Unidos del impuesto a las ganancias corporativas se saldó con una depreciación del peso del 1,75 %.

Pero esta crisis duró apenas unas horas, pues en la noche el Gobierno mexicano anunció que, tras una conversación entre mandatario, Trump se comprometió a renegociar el TLCAN.

Este jueves, el peso mexicano cerró en el interbancario en 19,03 unidades por dólar, una recuperación del 0,94 % frente la jornada anterior.

