Recortes a EPA pondrían en riesgo salud de comunidades pobres, dicen expertos

Los Ángeles, 25 abr (EFEUSA).- La salud de las comunidades más pobres, incluyendo la hispana, podría verse afectada por los recortes de hasta el 31 % en el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunciados por la Administración Trump, detalló hoy un panel de expertos de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

El seminario de funcionarios de UCLA, “¿Ambientalmente insalubre?”, analizó los efectos en las políticas locales de control ambiental y en la reducción de recursos para hacer cumplir las regulaciones.

Michael Jerrett, profesor y jefe del Departamento de Ciencias de Salud Ambiental y director del Centro para la Salud Ocupacional y Ambiental advirtió que “desde el inicio de la agencia no ha habido recortes tan severos” como los anunciados ahora por el Gobierno.

“Estos recortes llevan a un parche de regulaciones estatales y locales”, aseguró Jerrett, quien señaló que en California los recortes “son más del 60 %”.

El experto aseguró que se reducirán los fondos para la investigación en temas de salud ambiental, lo que a su vez limitará la información para formular políticas y regulaciones adecuadas.

Al hacer notar que “los programas ambientales no funcionan si no hay una exigencia para su cumplimiento”, Timothy Malloy, profesor de la Escuela de Leyes de UCLA y director del Programa de Política y Tecnología Sustentable, destacó que la falta de recursos económicos lleva a disminuir los esfuerzos para hacer cumplir las normas y leyes.

Esto, según Malloy, genera un círculo negativo ya que como consecuencia de la falta de apoyo del Gobierno federal éstos no muestran resultados suficientes.

“Algunas veces lo barato sale muy caro”, concluyó.

También, para Ying-Ying Meng, codirectora del Programa de Enfermedades Crónicas e investigadora del Centro de Políticas de Salud de UCLA, los recortes afectan las acciones de California para limitar las emisiones contaminantes lo que -a su vez- afecta la salud de las comunidades más pobres.

“El control de emisiones contaminantes de California incluye 200 diferentes acciones para limitar la polución”, destacó Meng.

La investigadora insistió en que muchos de los afectados en las áreas de mayor contaminación son comunidades de bajos ingresos que reciben los servicios de salud a través de Medi-Cal, el seguro público de salud de California.

Por lo tanto, al no poder aplicar plenamente los programas para reducir las emisiones contaminantes, la salud de estas comunidades se ve afectada, lo que genera costos médicos más altos para el estado.

Los analistas igualmente señalaron que los recortes afectan la capacidad institucional para hacer investigación con lo que se reducen las políticas favorables para la comunidad.

