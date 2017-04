El Barcelona desciende a Osasuna y el Real Madrid responde con un recital

Madrid, 26 abr (EFE).- El pulso por el título de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid dejó sendas goleadas en la trigésimo cuarta jornada, la del Camp Nou que certifica el descenso de Osasuna (7-1) y una exhibición madridista en Riazor ante el Dépor liderada por Isco Alarcón, en una nueva reivindicación de la segunda línea (2-6).

Los dos gigantes del fútbol español inician un precioso mano a mano en la recta final de LaLiga tras intercambiar puestos en la clasificación con el clásico que dominó Leo Messi. El Barcelona estrenó liderato con un cómodo triunfo ante el colista.

Osasuna llegaba prácticamente sentenciado al Camp Nou y salvo un arrebato de orgullo con un tanto de falta de Roberto Torres que luego tuvo el empate en momentos en los que se relajó el Barcelona, fue un juguete en manos del equipo de Luis Enrique. No necesitó brillantez para acabar vapuleando a un débil rival plagado de bajas.

Messi extendió su dulce momento goleador para llegar con un nuevo doblete a 33 tantos en 34 jornadas. El Barcelona superó el centenar de dianas en la competición. Hasta 101 con dobletes de jugadores que necesitaban ganar confianza como André Gomes y Paco Alcácer. Marcó hasta Javier Mascherano su primer tanto de azulgrana en 319 partidos. Le dejaron lanzar un penalti para sentirse al fin goleador.

La presión viajaba a Riazor, estadio donde perdió el Barcelona, y que no atemorizaba a Zinedine Zidane. Loco o genio. Acabó acercándose a la segunda opción pese a jugar con nueve cambios en su equipo titular, dejar en casa a Cristiano Ronaldo y Toni Kroos, fuera de un equipo sin Sergio Ramos por sanción y con descansos para Casemiro, Luka Modric o Karim Benzema. Le salió a la perfección. Al primer minuto ya había marcado Álvaro Morata y el Real Madrid dejaba minutos que estarán entre los mejores de su temporada al ritmo de Isco.

Como ocurrió en El Molinón, el centrocampista malagueño dio un paso adelante para liderar al Real Madrid y hacer crecer la sensación de injusticia por sus suplencias en favor de Gareth Bale. Jugadas para enmarcar en las que se disfrazó del mejor Zidane. Una sociedad para hacer soñar al madridismo con un Marco Asensio que no para de crecer.

Seis goles a domicilio en un día sin la BBC. Con James aprovechando la titularidad con un doblete. Lucas pasando de la grada al campo con gol. Y cambios hasta en la portería con Kiko Casilla incapaz de cortar la sangría de tantos en contra: siete en las tres últimas jornadas.

La lucha por la permanencia tuvo una jornada decisiva. El Granada se encamina al descenso tras perder con un Málaga que ya respira gracias al doblete de Sandro (0-2) y el Sporting de Gijón queda en peor situación, a seis puntos de la salvación, tras no rematar su partido ante el Espanyol (1-1) y ver como el Leganés no dejaba escapar su gran oportunidad.

Ante una UD Las Palmas que ya no se juega nada y regaló los dos primeros goles, el equipo pepinero cortó su mala racha de cuatro derrotas consecutivas y volvió a ganar casi dos meses después en un paso enorme hacia la permanencia. El doblete de Luciano y un tanto de Miguel Guerrero desataron la fiesta en la segunda parte en Butarque (3-0).

La lucha por Europa también entra en el momento decisivo. El pinchazo del Atlético de Madrid en el Calderón ante el Villarreal (0-1), lo intentará aprovechar el Sevilla el jueves ante el Celta y el Athletic tiene que puntuar ante el Real Betis para recuperar el sexto puesto que cedió a una Real Sociedad que conquistó Mestalla (2-3) ante un Valencia bipolar que reaccionó tarde.

