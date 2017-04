Las discográficas ven una mayor “apertura” a temas en español en EE.UU.

Miami, 25 abr (EFEUSA).- El público estadounidense ha mostrado una mayor “apertura” a escuchar canciones en español y con ritmos más latinos, según expertos de la industria discográfica reunidos hoy en la Conferencia Billboard de la Música Latina.

A pesar de este acercamiento, el presidente de Sony/ATV Music Publishing Latin America y U.S. Latin, Jorge Mejía, aseguró que el éxito de “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que esta semana alcanzó el número 9 de la lista Hot 100 de Billboard, pilló a la propia industria por sorpresa.

Mejía aseguró que no pasaba nada similar desde el tema del dúo español Los del Río “Macarena”, que permaneció 14 semanas en el número uno de la lista Hot 100.

“No es algo que estemos acostumbrados a ver”, afirmó el responsable de Sony/ATV.

Mejía explicó que este fenómeno se debe a que los sonidos latinos se acercan cada vez más a los temas en inglés, porque “el ‘urban’ suena pop, se fusionan y eso abre espacio”.

Su compañero Danny Strick, copresidente de Sony ATV Music Publishing Latin, apuntó que las generaciones más jóvenes de latinos como otra de las razones de la efervescencia de la música latina en Estados Unidos.

Para Strick, los adolescentes latinos se sienten “identificados” con la música en español y ya no la ven como algo distinto a la anglosajona, al compartir ritmos y melodías, aunque no idioma.

Mejía y Strick, junto con la directora ejecutiva de contenido latino y programación de Billboard, Leila Cobo, analizaron además el nuevo paradigma de la industria para los compositores y los editores.

Consideraron que los tiempos en los que había canciones de autor ya pasaron y que para una canción tenga éxito hoy en día tiene que primar el trabajo en equipo.

“Hubo parejas legendarias de compositores como Lennon y McCartney, pero ahora puede haber cinco compositores en los créditos de una canción, o incluso doce personas escribiendo”, insistió Strick.

Este foro, que reúne a artistas de la talla de los colombianos Maluma, y J. Balvin, el estadounidense Nicky Jam o el español Miguel Bosé, concluirá el jueves con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center.

