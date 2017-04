IRS comparte consejos acerca de qué hacer luego de la fecha límite de impuestos

WASHINGTON — El día de los impuestos llegó y se fue para la mayoría de las personas, pero puede que algunos contribuyentes aun trabajen en sus impuestos. El IRS ofrece estos consejos para manejar algunos problemas típicos después del día de impuestos:

¿No presentó para el 18 de abril?

No hay multa por presentar una declaración tardía después de la fecha límite de impuestos si el contribuyente recibe un reembolso. Las multas e intereses sólo se acumulan en declaraciones no presentadas si los impuestos no se pagan antes del 18 de abril. Cualquier persona que no presentó y debe impuestos debe presentar una declaración tan pronto como sea posible y pagar lo más posible para reducir las multas e intereses. Free File del IRS está disponible en IRS.gov para preparar y presentar las declaraciones electrónicas hasta el 16 de octubre.

“¿Dónde está mi reembolso?”

La herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” está disponible en IRS.gov, IRS2Go y por teléfono por el 800-829-1954. Los contribuyentes necesitan información específica para usar “¿Dónde está mi reembolso?”. Esa información incluye el número principal de seguro social en la declaración, el estado civil tributario (soltero, casado presentando en conjunto, etc.) y el monto del reembolso.

¿Cambiará la retención?

Los eventos – como un cambio en el estado civil – durante el año pueden cambiar las exenciones, ajustes, deducciones o créditos que un contribuyente espera reclamar en la declaración del próximo año. Los empleados pueden usar la Calculadora de Retención en línea del IRS para calcular y luego ajustar su retención al completar un nuevo Formulario W-4, normalmente con la oficina de personal de la compañía. Los contribuyentes que no tienen impuestos retenidos (en inglés) de su salario o no tienen suficiente retención de impuestos, pueden necesitar realizar pagos de impuestos estimados. Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia normalmente necesitan hacer pagos estimados que se pueden ajustar para evitar una deuda futura.

¿Necesita ver el monto en su cuenta tributaria o hacer un pago?

Los contribuyentes que deben impuestos pueden ver su saldo, pagar con Direct Pay del IRS, por débito o tarjeta de crédito o solicitar un acuerdo de pago en línea. Antes de acceder a su cuenta de impuestos en línea, debe autenticar su identidad a través del proceso de acceso seguro (en inglés). Varias otras opciones de pago electrónico están disponibles en IRS.gov/pagos. Son seguros y fáciles y los contribuyentes reciben una confirmación inmediata cuando someten su pago.

¿Necesita arreglar un error en una declaración?

El Formulario 1040X, Declaración Enmendada de Impuestos sobre los Ingresos de EE. UU., debe presentarse en papel y está disponible en IRS.gov/forms en cualquier momento. No presente una declaración enmendada antes que se haya procesado la declaración original. Los contribuyentes deben presentar una declaración enmendada de impuestos para cambiar el estado civil tributario, o para corregir ingresos, deducciones o créditos. El IRS generalmente corrige los errores matemáticos y envía una solicitud por cualquier documento que falte. Use la herramienta “¿Dónde está mi declaración enmendada?” para rastrear el estado de su declaración enmendada. Tomará hasta tres semanas después de enviar la declaración para aparecer en el sistema del IRS. El procesamiento puede tomar hasta 16 semanas.

¿Necesita ayuda para responder a una carta o aviso del IRS?

Una notificación o carta del IRS le explicará el motivo del contacto y le dará instrucciones sobre cómo manejar el problema. Después de recibir un aviso del IRS, llame al número de teléfono del aviso para obtener ayuda. Los contribuyentes tienen derechos fundamentales bajo la ley. La “Carta de Derechos del Contribuyente” presenta estos derechos en 10 categorías. Esto ayuda a los contribuyentes cuando interactúan con el IRS. La Publicación 1, Sus derechos como contribuyente, destaca una lista de los derechos de los contribuyentes y las obligaciones de la agencia de protegerlos. Si los canales normales del IRS no resuelven el problema, el Servicio del Defensor del Contribuyente está disponible por el 877-777-4778.

Cuidado con las estafas

Las llamadas telefónicas agresivas y amenazantes por parte de criminales que se hacen pasar por agentes del IRS siguen siendo una amenaza permanente para los contribuyentes. El IRS nunca contactará a un contribuyente a través de correo electrónico, texto o medios sociales. Cualquier correo electrónico que parece ser del IRS acerca de un reembolso o un problema tributario es probablemente un intento de estafadores para robar información. Envíe el email a phishing@irs.gov. El primer contacto del IRS con los contribuyentes acerca de un asunto de impuestos será por correo.