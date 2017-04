Toyota Highlander 2017: cómoda y mejor mpg

Por Gustavo A. Montoya

En la línea de vehículos hasta el 2013, la Highlander ha sido considerada una CUV o lo que se conoce como un cruce entre “Van” y “SUV”. Van porque es de estilo familiar pero con un diseño parecido al de una unidad SUV (Sport Utility Vehichle): No tiene las habilidades de un vehículo rustico para todo tipo de terreno. El gran cambio para el 2015 es que la Highlander ahora está en la categoría de SUV’s. Esta entre la 4Runner (todo terreno) y más pasajeros que la 4RAV compacta. En nuestra evaluación del 2014 vimos una Highlander completamente renovada. Actualmente la highlander ha realizado pocos cambios, manteniendo su línea rediseñada de la tercera generación.

Al igual que la edición del 2014, este año la Toyota Highlander mantiene su estilo robusto en su exterior haciéndola atractiva para familias grandes con un frente que la hace ver imponente en las carreteras. Es amplia en su interior con suficiente espacio de carga. La Highlander viene en dos versiones: Motor de gasolina y la su versión hibrida (Gasolina/Eléctrico). Los modelos son 7 diferentes empezando en $29,415 con la LE, hasta la versión hibrida XLE en $51,270.

La versión evaluada del 2017 es una de las lujosas de los modelos, con sistema de entretenimiento para los pasajeros de atrás y dos sistemas de clima para mayor comodidad de todos los pasajeros. La primera impresión es la de una SUV y no una CUV ya que se ve más robusta y ancha. En color vino tinto nuevo este año, la hace más sobria para quien desea pasar un poco desapercibido. La versión económica es la LE con motor de 2.4 litros y 4 cilindros y tracción delantera para quien busca la versión económica. Hay que dar crédito a Toyota porque la primera y segunda generación de la Highlander se ve más orientada a ser familiar como una versión de cuatro puertas de una VAN en una CUV mediana. Pero la tercera generación es atractiva a ambos mercados familiar y quien desea una versión más SUV mediana o CUV grande. Es importante anotar que el sistema de tracción en cuatro ruedas es inteligente, de manera que mantiene mas fuerza en las ruedas delanteras y solas promueve potencia a las ruedas traseras cuando es necesario por aceleración.

El interior de la versión limitada es muy elegante con terminados propios de lujo. Se ven características de las ediciones de lujo de Lexus en la Highlander. Los asientos de piel tan cómodos y firme al mismo tiempo, hacen del viaje una experiencia grata y cómoda. La tercera fila de pasajeros está un poco restringida pero da espacio a los pasajeros de la segunda fila. La versión limitada viene con asientos individuales para la segunda fila de pasajeros. Deja un espacio en el medio de los dos para acceso a la tercera fila de pasajeros. Esta edición no tiene techo panorámico porque a cambio tiene el sistema de DVD Blueray de entretenimiento. Me gusto la distribución del tablero con espacio para poner pequeños objetos que son inmediatamente necesarios, como el celular, la cartera de bolsillo u otras cosas pequeñas que se necesitan algo accesible durante un viaje. El modulo de almacenamiento entre los asientos delanteros es súper amplio y versátil. Me gusto como mejoraron la facilidad de acceso en tablero de navegación para GPS. Propio de Toyota en estas ediciones de semi-lujo están los sistemas de alerta para puntos ciegos laterales, alerta de cambio de carril, y en el sistema de velocidad predeterminada, “cruise-control”, incluye el sistema de monitoreo anti-colisión. No solo establece una distancia prudente entre el conductor y el vehículo al frente, sino que en todo momento te alerta si hay una posible colisión inminente con luces en el tablero y sonidos. También tiene el botón que habilita sistema de monitoreo que alerta al estacionar o reversar sobre objetos cercanos al vehículo.

La suspensión sigue siendo suave propia de la Highlander 2014 y tiene la opción de manejo con tracción que congela tracción en las cuatro ruedas y también tiene el sistema asistencia de bajada en la que el sistema de frenado es automático. También tiene el botón para nieve, cuando el suelo es resbaladizo. Finalmente hay que agregar que la capacidad de remolque es igualmente buena para una auto familiar: 3500 libras para la hibrida y 5000 libras para la de 6 cilindros limitada.

Toyota Highlander 2017: desde $30,630 a $50,990 dólares. Rendimiento Gasolina: 21mpg ciudad/27mpg autopista promedio 23mpg que es una gran mejora del 2014 hasta la fecha.

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes y concesionarios para probar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo declara el fabricante.

Foto media.toyota.com