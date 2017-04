Interponen demanda para que Trump aclare acusaciones a Obama sobre espionaje

Washington, 19 abr (EFEUSA).- Un grupo progresista demandó hoy en una corte de Washington al Departamento de Justicia para pedirle que publique todos los documentos relacionados con el supuesto “pinchazo” telefónico que el presidente del país, Donald Trump, asegura que ordenó su antecesor, Barack Obama, para espiarle.

Trump emitió esa acusación el pasado 4 de marzo en su cuenta de la red social Twitter y, hasta ahora, el Gobierno no ha proporcionado ninguna prueba para sustentar esas declaraciones.

Por ello, el grupo progresista American Oversight interpuso hoy una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia para pedir al Departamento de Justicia y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) que hagan públicos todos los documentos relacionados con las acusaciones de Trump.

En concreto, según la demanda a la que accedió Efe, el grupo pide que se haga público el permiso de registro y las órdenes judiciales que deberían haberse dictado para permitir la vigilancia de Trump en su torre de Nueva York, cuando aún era candidato para las elecciones que acabó ganando en noviembre del año pasado.

Aunque Trump asegura que Obama ordenó un “pinchazo” de sus comunicaciones, el director del FBI, James Comey, afirmó en una audiencia en el Congreso en marzo que no tenía constancia de ninguna prueba que pueda respaldar las acusaciones del actual mandatario contra Obama.

El grupo American Oversight ha pedido en varias ocasiones al Departamento de Justicia y al FBI acceder a los documentos que deberían haberse emitido para permitir la vigilancia de Trump, pero al no obtener respuesta ha decidido interponer la demanda, según detalló en un comunicado.

La organización hizo su petición de información en la Corte del Distrito de Columbia al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés), por la que los ciudadanos y las organizaciones del país pueden solicitar por la vía judicial la divulgación de documentos gubernamentales de interés público.

En su demanda, el grupo cita algunos de los mensajes de Twitter que escribió Trump el pasado 4 de marzo.

“¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama tenía mis líneas pinchadas en la Torre Trump antes de la victoria. No se encontró nada. Esto es ¡McCarthyismo!”, dijo entonces Trump al aludir a la “caza de brujas” liderada por ese senador ultraderechista Joseph McCarthy durante los años cincuenta.

El mandatario equiparó su denuncia al escándalo del Watergate que acabó en 1974 con la Presidencia de Richard Nixon.

A través de un portavoz, Obama ha negado rotundamente las acusaciones, pero Trump se ha mantenido firme y la Casa Blanca ha defendido sus declaraciones sin proporcionar ninguna prueba.

