“The Fate of the Furious” debuta con más de 100 millones de dólares

Los Ángeles, 17 abr (EFEUSA).- “The Fate of the Furious”, la octava entrega de la popular saga de acción y aventuras, debutó este fin de semana en el país con una recaudación de 100,2 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

Se trata del segundo mejor estreno en EEUU para una entrega de la franquicia, después de las cifras obtenidas por “Furious 7”, que alcanzó los 147,2 millones en su primer fin de semana en las salas.

“The Fate of the Furious” ingresó otros 432,3 millones de dólares en el resto del mundo, de forma que se convierte en el mayor estreno global de la historia.

En la cinta, dirigida por F. Gary Gray, la principal novedad llega de la mano de Charlize Theron, una enigmática mujer que seduce a Dom (Vin Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson.

El segundo puesto fue para la cinta de animación familiar “The Boss Baby”, con 15,5 millones de dólares.

La cinta, dirigida por Tom McGrath y con las voces de Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel y Lisa Kudrow en su versión original, cuenta cómo la llegada de un bebé a una familia impacta de forma decisiva en todos sus miembros, una historia narrada desde el punto de vista del hermano mayor del bebé, de siete años.

En el tercer puesto aparece la nueva versión de “The Beauty and the Beast”, con 13,5 millones de dólares.

Con Emma Watson y Dan Stevens como la pareja protagonista de este clásico cuento, la obra narra el romance entre un monstruo y una joven que trata de lograr la libertad de su padre.

La cuarta plaza fue para “Smurfs: The Lost Village”, con 6,5 millones de dólares.

En esta nueva aventura animada de los diminutos personajes de color azul, el relato se centra en Smurfette, única chica en un pueblo totalmente habitado por chicos. Junto a varios de sus amigos, Smurfette emprenderá un viaje hacia una misteriosa tierra en la que encontrará las respuestas a sus dilemas.

Por último, la comedia “Going in Style” se quedó en la quinta posición, con 6,4 millones de dólares.

En la película, tres hombres de avanzada edad deciden unir fuerzas y atracar un banco, de la misma entidad que les arruinó la vida, para hacer frente a la delicada situación económica en la que se encuentran. Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin son los protagonistas.

