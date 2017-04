Mou gana a Conte, Messi e Isco geniales, el Bayern con la mente en Champions

Madrid, 16 abr (EFE).- La victoria del Manchester United sobre el Chelsea, que aprieta la Premier, las genialidades de Leo Messi y de Isco Alarcón, que dieron el triunfo al Barcelona y Real Madrid, respectivamente, y el pinchazo de un Bayern Múnich con la mente en la Champions, han marcado el fin de semana en el Viejo Continente.

La Premier se anima cuando parecía sentenciada. Y todo gracias al triunfo del Manchester United sobre el Chelsea (2-0), o lo que es igual, de Jose Mourinho sobre Antonio Conte, dos técnicos entre los que precisamente no existe buen “feeling”.

La victoria de los “Red Devils” sobre los “Blues” tuvo nombre propio: el español Ander Herrera, que dio la asistencia en el primer gol y dio la puntilla al rival anotando el segundo. Un triunfo que mete al Manchester United de lleno en la lucha por alcanzar puestos de Liga de Campeones.

Y es que el conjunto de Mourinho, con dos partidos pendientes, está a cuatro del Manchester City, que es cuarto y se impuso el sábado al Southampton (0-3, un tanto del argentino Kún Agüero); y a seis del Liverpool, tercero, que previamente ganó a domicilio al West Bromwich en The Hawthorns con un gol del brasileño Roberto Firmino (0-1).

Pero, especialmente, deja en peligro para el Chelsea un título que ya deban muchos por adjudicado. No en vano, su ventaja como líder se reduce a sólo cuatro puntos sobre el Tottenham, del técnico argentino Mauricio Pochettino, que goleó al Bournemouth (4-0). Hay Premier.

LaLiga espera el Clásico. Un Real Madrid-Barcelona si cabe más decisivo que nunca y que se jugará en la noche del próximo domingo. Y es que el título prácticamente quedará sentenciado con una hipotética victoria madridista, a tenor de los actuales tres puntos de ventaja que lleva y que cuenta aún con un partido menos disputado.

Antes de que llegue el “Partido de los Partidos”, y con la mente puesta en los decisivos duelos de Liga de Campeones que ambos deben afrontar esta semana, tanto el Real como el Barca resolvieron con triunfo, y apuros, su respectivo partido este fin de semana. Y ello gracias a genialidades de Isco Alarcón y de Leo Messi.

El líder Real Madrid, con “segundas líneas”, tan sólo los defensas Nacho y Sergio Ramos de los habituales, padeció en su visita a un Sporting Gijón en zona descenso, que se adelantó en dos ocasiones con claros fallos defensivos madridistas, pero que se rindió ante la magia de Isco, autor de dos tantos, el último en el minuto 90, que ponía el definitivo 2-3.

Isco, en pleno proceso de dudas sobre si renovará a o no (le queda una temporada de contrato), lo bordó y sus dos tantos fueron obras de arte, en especial el primero. Una actuación estelar que le hace principal candidato a cubrir la baja del lesionado Gareth Bale este martes, en la vuelta de cuartos de final de Liga Campeones ante el Bayern Múnich.

Leo Messi, en el Barcelona-Real Sociedad (3-2), hizo de Leo Messi; es decir, imparable y liderando a un equipo que sigue con problemas en defensa, que lo paso mal pese a ir siempre por delante en el marcador y que sobrevivió a la ausencia de Neymar (primero de los tres encuentros de sanción) gracias al argentino, que también marcó dos tantos.

Ahora, el Barcelona confía en Messi y sus compañeros de la MSN (Luis Suárez y Neymar) para vivir su segunda remontada europea consecutiva este miércoles, ante el Juventus Turín, que llegará con el favorable 3-0 de la ida.

El Atlético de Madrid, tercero en discordia, también guardó estrellas pensando en el duelo europeo del martes en casa del Leicester. Goleó al colista Atlético Osasuna (3-0), con dos tantos del belga Yannick Carrasco, que hizo olvidar la ausencia de Antoine Griezmann. Siguen a 10 puntos del Real Madrid.

La Bundesliga vio el pinchazo del líder, un Bayern Múnich con la mente en Champions, con algunos suplentes, y que no pasó del empate son goles en su visita al Bayer Leverkusen, pese a jugar en superioridad numérica desde el minuto 59.

Eso sí, mantiene una amplia ventaja al frente de la clasificación, pese a que el RB Leipzig, que se impuso al Friburgo (4-0), ha descontado a ocho puntos.

El Calcio, en cambio, cada vez se tiñe más con los colores de la “Vecchia Signora”. Un Juventus Turín que se impuso en su visita al Pescara (0-2), con doblete del argentino Gonzalo Higuain, y saca ya ocho puntos de ventaja a un Roma, segundo clasificado y que no pasó del empate casero con el Atalanta (1-1).

A diez puntos del Juventus, cuya mala noticia fue que su nueva “joya”, el argentino Paulo Dybala, se retiró renqueante tras sufrir una fuerte entrada en un tobillo, se encuentra el Nápoles, que goleó al Udinese (3-0), con uno de los tantos del español José Callejón.

El derbi milanés, algo descafeinado por la discreta posición de ambos equipos, terminó en tablas (2-2). Los, en esta ocasión, locales interistas desaprovecharon un claro 2-0 (un tanto del argentino Mauro Icardi) con que se fueron al descanso; sufriendo la remontada en la segunda parte de su eterno rival, que empató con el colombiano Cristian Zapata.

En Francia todo sigue igual en la zona alta, pese a que el líder Mónaco se llevó un buen susto. Se impuso en casa al Dijon (2-1), con remontada y tanto decisivo del colombiano Radamel Falcao, a nueve minutos del final.

A tres puntos de Mónaco sigue el París Saint Germain, que se impuso en su visita al Angers (0-2), con doblete del argentino Ángel Di María: el primero en magistral saque de falta directo, el segundo al contragolpe. Y a cuatro puntos se mantiene el Niza, que derrotó en casa al Nancy (3-1).

En Holanda, prosigue el ajustado duelo entre el Feyenoord y el Ajax Amsterdam, con un punto de ventaja del primero. El conjunto de Rotterdam se impuso al Utrecht (2-0), mientras que el capitalino goleó al Heereven (5-1).

