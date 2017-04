Entablan demanda colectiva contra PwC por reclutar solo a jóvenes

Nueva York, 17 abr (EFEUSA).- La empresa de auditorías PwC se enfrenta una demanda colectiva en Estados Unidos por reclutar solo a jóvenes y discriminar teniendo en cuenta la edad de los aspirantes, informa hoy The Wall Street Journal.

La demanda colectiva fue presentada ante un tribunal federal de San Francisco por dos personas, una de 53 años y otra de 47, cuyas solicitudes para sumarse a la firma fueron rechazadas a pesar de la experiencia acumulada.

PricewaterhouseCoopers (PwC) se vanagloria de ser el lugar de trabajo para los “milenials”, recuerda el Journal, que asegura que anualmente la compañía suma a su plantilla a miles de jóvenes recién graduados de las universidades.

“Para atraer y conservar a ‘milenials’, PwC rechaza deliberadamente a personas de 40 años o mayores y les niega oportunidades de empleo”, dicen las dos personas que presentaron la demanda y que no fueron identificadas por el periódico.

Esta dos personas aseguran tener una experiencia de varios años en contabilidad, pero aun así su solicitud fue rechazada y creen que fue porque no se ajustaron al perfil de juventud que busca la firma.

Según los demandantes, ese favoritismo por los jóvenes viola la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo, aunque los abogados de la firma auditora no consideran que la intención de los legisladores ampare ese caso.

Según sostienen, esta ley protege a los empleados contra posible discriminación en razón de su edad, pero no se puede incluir a quienes no están empleados en la empresa o que están buscando incorporarse a ella.

El tema puede resolverse en la Corte Suprema, porque ya existe una demanda colectiva presentada por un hombre de 49 años, cuya contratación como vendedor en la firma tabacalera Reynolds fue rechazada.

El máximo tribunal estadounidense tiene que decidir próximamente si se hace cargo de este caso o desiste de tratarlo, después de haber sido analizado en los tribunales de primera instancia o de apelación.

