TRUMP INTERNACIONAL

Por Horacio Ahumada:

En este mes empezó prácticamente la actuación internacional de Donald Trump, y una de sus primeras reacciones fue el “castigar” al gobierno de Siria por supuestamente haber atacado a civiles con una arma química totalmente prohibida por leyes internacionales como gases venenosos, en esta ocasión el llamado gas sarín prohibido por la Organización de las Naciones Unidas, y sin pensarlo dos veces inmediatamente ordeno el ataque de 59 misiles llamados Tomahawks que la verdad por el costo de cada misil hubiera sido más efectivo haber comprado un millón de dólares en el mercado de juegos artificiales mexicano que no hace mucho exploto con más daños que los cincuenta y nueve misiles lanzado a una base aérea ya que vi los videos de los “daños” y que verdaderamente me quede muy extrañado de ver solo algunos agujeritos y piedritas en las pistas que inmediatamente me imagino que albañiles sirios lo repararon y al día siguiente ya estaba habilitado para poder ser usados, bueno de hecho fue inmediatamente usados por los aviones sirios.

Hay mucha duda de este ataque que para la buena suerte de Trump le trajo un aumento en su popularidad de un 57% por los pobladores estadounidenses, y como les decía lo “light” que se vio este bombardeo americano dicen que fue porque en ese aeropuerto había tropas rusas que fueron avisadas de este “ataque” y de esa manera no tener problemas con el gobierno ruso, muchos dicen que esto solamente fue una cortina de humo para eliminar la atención sobre el “rusiagate”.

Al parecer ahora una flota de destructores que van cuidando del gran porta aviones que se dirigen a los limites con Corea del Norte para ver que tan gallito se sigue portando el gobernante tirano de esa región, Y por otro lado Rusia e Irán están amenazando a cualquier país que se atreva a atacar a Siria se las verán con estos sus aliados.

La Unión Europea del Sur está de acuerdo con la reacción de Trump en haber atacado a Siria, lo mismo dice Alemania, con todo esto mucha gente comenta que a lo mejor tenemos muy cerca una tercera guerra mundial, francamente lo dudo porque no es conveniente para nadie en este momento, probablemente pueda haber una guerra contra Corea del Norte si su presidente sigue necio en estar operando sus arsenales nucleares, se me hace que la cosa va por ahí, para demostrar que el mundo está unido en contra de locos de la historia de la humanidad que han traído mucho dolor y miseria a su población civil. Donald Trump ha dado su primera demostración de tomar acciones bélicas inmediata cuando algo no se ve bien.

En Egipto se dieron dos atentados cobardes de suicidas que hicieron explotar bombas en iglesias cristianas, sin embargo la población islámica egipcia dice que no es parte de un conflicto interno, son los fanáticos del Isis quienes perpetuaron este terrible y cobarde atentado. Con todo esto creo que Trump se debe de enfocar en estos dos blancos a disparar Isis y Corea del Norte dejando por la paz a que los Sirios arreglen sus problemas internos y sin Rusia por supuesto. GRACIAS.