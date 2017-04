Shakira, Fonsi y Thalía revelan sus intimidades en “Detrás de la fama”

Miami, 13 abr (EFEUSA).- La presentadora de televisión Rashel Díaz obtuvo de nuevo carta blanca para hacer lo que más disfruta en el plano personal y profesional, preguntar, conduciendo la cuarta edición de “Detrás de la fama” que saldrá al aire el próximo sábado 23 de abril por la cadena Telemundo.

“A mí me encanta hacer preguntas y no sólo a los famosos, me encanta preguntarle a todo el mundo”, expresó a Efe la presentadora cubana que también forma parte del equipo de “Un nuevo día”, el programa noticioso matutino del canal latino.

En esta edición, durante una hora, el público televidente tendrá la oportunidad de conocer muy de cerca e íntimamente a las estrellas del momento de la canción la colombiana Shakira, el puertorriqueño Luis Fonsi y la mexicana Thalía.

Según Díaz, su interés va más allá de la simple curiosidad o del afán de “desnudar” a un famoso y dejar sus secretos al aire, sino que su pasión es la de ahondar en el lado íntimo y personal de las estrellas para revelar su lado humano.

“No quiero sonar desinteresada, pero no soy de impresionarme por el brillo o por la fama. A mí lo que me interesa es la parte humana, la historia real del ser humano antes que el artista”, apuntó.

El especial “Detrás de la fama”, que como todos los años, se trasmite como preámbulo a la gran fiesta de los Premios Billboard de la Música Latina.

“Lo que yo hago no es una entrevista rápida, como esas de quince minutos que te dan los artistas durante una gira promocional”, señaló.

“Esto (Detrás de la fama) conlleva una preparación de meses, y el artista sabe que se va a sentar conmigo por lo menos una hora y media. Ahí hablamos de todo: la niñez, la familia, las relaciones”, agregó la conductora quien aseguró que el telespectador verá a las tres súperestrellas hablar sin censura y “a calzón quita’o”.

Por ejemplo, Thalía hablará de la desaprobación de su madre por ser la primera en la familia en convivir fuera del matrimonio, entre otros temas personales.

Luis Fonsi, por su parte, no solo hablará de su divorcio de Adamari López y de cómo la paternidad lo ha cambiado, sino que también revelará su lado más romántico con su esposa.

“Me maravilló que él recuerda hasta el último detalle del momento en que conoció a su esposa, Águeda, incluso el vestido que llevaba puesto”, contó la presentadora de televisión.

Rashel Díaz indicó que lo que más la impactó de la cantautora colombiana Shakira es cómo está enamorada de Gerard Piqué.

“Cada vez que yo lo mencionaba, se le iluminaban los ojos. Yo no soy amarillista y ellos lo saben, entonces se sienten en confianza y revelan más de su humanidad”, concluyó.

Related