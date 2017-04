AUBURN – (UC) – Nada es mejor que ver a su niño sonriendo, y la sonrisa empieza con unos dientes de leche sanos. Pero hay padres de familia que no le ponen atención a la dentadura temporal porque son dientes que el niño perderá entre los 6 y 8 años de edad.

La asistente de nutrición de Extensión Cooperativa de la Universidad de California, Molly Klumb, dijo que los dientes de leche son importantes pues no sólo permiten que el niño pueda comer distintos alimentos sin atragantarse, sino que además son necesarios para aprender a emitir sonidos y, por ende, aprender a hablar y cantar.

Klumb es representante del Programa Nutrition BEST( Better Education Skills and Trainning) que tiene el propósito de ofrecer a los padres de niños menores de 5 años de edad información práctica, basada en la investigación científica, para que puedan ayudar a sus hijos a crecer sanos y fuertes.

La especialista enfatizó que es importante concientizar a los padres sobre lo valiosos que son los dientes de leche, puesto que son los padres quienes tienen la responsabilidad de enseñar a sus niños a adoptar hábitos saludables desde una temprana edad. Y lo primero es el cuidado de los dientes, que empieza desde que aparece el primer dientecito de leche. Se recomienda incluso que los padres limpien por las noches las encías de sus bebés con un paño con agua.

Según los expertos, la primera cita con el dentista debe ser cuando el niño haya cumplido su primer año de vida; desafortunadamente, muchos padres no llevan a sus niños a visitas periódicas con el dentista si no tienen seguro médico dental.

De hecho, un estudio de la Escuela de Odontología de la Universidad de California en Los Angeles, encontró que los niños latinos son quienes tienen menos acceso al cuidado dental en esta entidad. También halló que el setenta y dos por ciento de los niños latinos encuestados en el 2006 tenían alguna caries.

Los investigadores también encontraron que la mayoría de las madres latinas ignoraban que el biberón causaba caries cuando lo usaban para darle al niño bebidas azucaradas. Indicaron que las mamás no le daban agua natural a sus niños porque temían que el agua de la llave no fuera potable y, por lo tanto, esos niños no estaban recibiendo el fluoruro que se le añade al agua y que ayuda a prevenir las caries.

Klumb recomienda que los padres enseñen a sus niños a cepillarse los dientes tan pronto puedan sostener y usar un cepillo de dientes. La especialista ofrece los siguientes consejos:

Enseñe a su niño a cepillarse los dientes dos veces al día – por lo general en las mañanas después del desayuno y antes de irse a dormir.

Cepíllese los dientes junto con su niño; así él/ella aprenderá mejor cómo hacerlo.

Cómprele a su niño un cepillo de dientes para niños que sea suave.

Ponga en el cepillo de dientes de su niño sólo un poquito de pasta dental, más o menos del tamaño de un chícharo; mucha pasta podría dañarle los dientes.

Enseñe a su niño a escupir la pasta una vez que ya se haya cepillado.

Klumb dijo que lo mejor es darle a beber a los niños agua entre las comidas y limitar las bebidas azucaradas como sodas y refrescos deportivos. También recomienda planear botanas saludables tales como: rebanadas de manzana, plátano, naranja, kiwi o pera; rodajas de zanahoria y licuados a base de frutas. Enfatizó también que los niños deben tener un horario regular para disfrutar de estos bocadillos; Si comen todo el tiempo, pueden resultar con caries puesto que los dientes están constantemente expuestos a alimentos y líquidos en los que crecen las bacterias.