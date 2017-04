Trump dice que él tiene parte de la culpa por el fortalecimiento del dólar

Nueva York, 12 abr (EFE).- El presidente Donald Trump afirmó hoy que el dólar se “está fortaleciendo demasiado” y dijo que en parte él tiene la culpa por la “confianza” que se ha depositado en su gestión.

“Es muy duro competir cuando hay un dólar fuerte y otros países están devaluado su moneda”, afirmó Trump en una entrevista concedida a The Wall Street Journal en su despacho de la Casa Blanca.

“Creo que el dólar se está fortaleciendo demasiado, y en parte es mi culpa porque la gente tiene confianza en mí”, afirmó el gobernante.

En la entrevista, Trump se mostró a favor de que se mantengan en los bajos niveles actuales las tasas de interés, que han sido revisadas ligeramente al alza en diciembre y marzo pasados, hasta colocar los tipos de referencia entre 0,75 % y 1,00 %.

“Tengo que ser honesto (…): me gusta la política de bajas tasas de interés”, agregó.

El gobernante, quien llegó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, dejó abierta la posibilidad de mantener en el cargo a la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, después de que termine su mandato el año próximo.

Durante la campaña electoral, Trump había dicho que “muy probablemente” no renovaría el mandato de Yellen cuando termine, recuerda el Journal. “Me gusta ella, la respeto”, agregó ahora sobre la presidenta de la Fed.

Trump anticipó además que su Gobierno no considerará a China como un país “manipulador de su moneda” en un informe que se espera para los próximos días, lo que también representa un cambio de opinión respecto a otras opiniones anteriores.

“No son manipuladores de moneda”, zanjó Trump, quien la semana pasada se reunió en Florida con el presidente chino, Xi Jinping.

Según Trump, China no ha estado manipulando su moneda en los últimos meses y si Estados Unidos declara formalmente que lo está haciendo eso podría poner en peligro las conversaciones de Washington y Pekín sobre el programa nuclear norcoreano.

Asimismo, en la entrevista, el mandatario estadounidense reveló que ha ofrecido mejorar los acuerdos comerciales con China a cambio de que Pekín ayude a Washington a hacer frente la amenaza nuclear de Corea del Norte.

“Le dije (a Xi): ‘Tú sabes que no vamos a dejar que siga (ese déficit comercial entre los países), pero ¿quieres tener un buen acuerdo? Resuelve el problema de Corea del Norte'”, agregó el gobernante.

Con eso “merecería la pena tener un déficit comercial”, agregó.

