Mexicanos dividen sus opiniones sobre el Mundial ‘recortado’ en casa

México, 11 abr (EFE).- La candidatura unificada de México, Estados Unidos y Canadá para organizar la Copa Mundial del 2026 ha dividido las opiniones en el mundillo del fútbol del país, donde unos agradecen y otros critican que México haya aceptado ‘migajas’.

Mexicanos, estadounidenses y canadienses se pusieron de acuerdo y ayer hicieron oficial su apuesta al primer Mundial con 48 equipos que en caso de llevarse a la práctica, será una fiesta para Estados Unidos con los dos otros países como protagonistas de segunda.

El plan de los tres países de la Concacaf consiste en organizar un Mundial en el que sesenta partidos se disputarán en Estados Unidos, incluidos todos de cuartos de final hacia adelante, diez en México y otros diez en Canadá.

En las primeras 24 horas de haberse divulgado la noticia, los diarios del país y las redes sociales han reflejado juicios en tonos variados, de futbolistas retirados o gente de los medios, agradecidos o enojados porque México ‘se bajó los pantalones ante Estados Unidos’.

“Estados Unidos no necesita ni de Canadá ni de México para organizar un Mundial; el que tiene más infraestructura es Estados Unidos”, dijo el presidente de la Federación mexicana de Fútbol, Decio de María, conforme con que su país sea sede de una decena de encuentros.

Diferente son las declaraciones al diario “Reforma” del defensa retirado Fernando Quirarte, miembro de la selección mexicana en el Mundial de México 1986, quien dijo estar triste porque México, con dos Mundiales celebrados, no tenía necesidad de firmar un acuerdo tan desventajoso.

“La Afición”, suplemento del diario “Milenio” inserta columnas con opiniones dividas, una considera que de otra forma México jamás volvería a ser sede de un Mundial, otra, del periodista Luis Enrique Gutiérrez,denuncia que la FIFA pondera el negocio a lo deportivo, aumentó a 48 el número de países en los Mundiales y México no tiene condiciones para asumirlo.

En las redes sociales han abundado comentarios de mexicanos disconformes con frases como “nos dieron migajas”, “¿en conjunto?”, a lo que se suman ‘memes’ burlones relacionados con la repartición poco equitativa de los 80 partidos, 75 por ciento de los cuales serán en Estados Unidos.

“El Universal” publicó unas declaraciones de Gerardo Molina, especialista en marketing deportivo y director de Euroamericas Sports Marketing, quien cree que para México no sería conveniente tomar 10 partidos del Mundial de 2026 porque sería grande el esfuerzo invertido y dejaría pérdidas.

México organizó en solitario los Mundiales de 1970 y 1986 en cuyas finales se hicieron campeones dos de los más grandes futbolistas de la historia, el brasileño Pelé y el argentino Diego Maradona, pero hoy los especialistas consideran inviable para el país poder hacerse de un Mundial, menos con 48 participantes.

Related