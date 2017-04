Volkswagen Golf 2017: Económico, elegante y deportivo

Por Gustavo A. Montoya

El Volkswagen (VW) Golf regresa a nuestra columna este 2017. El Golf de gasolina sigue teniendo un muy bien rendimiento de gasolina a un precio razonable y es legendario su debut desde 1975. Este año el fabricante Volkswagen continúa con el Golf en un diseño y marco igual o muy similar. El único cambio importante del 2015 al 2017 es una versión mejorada de la pantalla de navegación de 5 y 6.5 pulgadas con las nuevas aplicaciones que incorporan Apple Car Play, Android Auto, y Mirrorlink.

Con 15 variaciones en 5 modelos para escoger, el Golf en su diecisieteava generación empieza en $19,895 con un motor de 1.8 litros. En el rango esta un modelo eléctrico y hasta el modelo Golf R AWD de $39,400. El fabricante ofrece dos motores de 1.8 y 2.0 litros igual que esta opción de transmisión automática o manual de 6 velocidades. La transmisión manual es muy suave y generosa para aquel que conduce por primera vez auto de transmisión manual. El Golf que tuvimos para evaluación es el modelo GTI que tiene el motor de 2 litros turbo cargado con embrague dual y transmisión manual de 6 velocidades. En la experiencia de conducción me gusto mucho que al conducir con mucha moderación, el consumo de gasolina es optimizado ya que el turbo no entra a funcionar a menos que uno pida mas aceleración. Esto lo hace económico y cuando uno desea tener más potencia y velocidad para sentir el modo “fast & furious”, el GTI no decepciona.

La unidad evaluada fue del Golf GTI es de 5 puertas. VW ha hecho un gran diseño en donde comprime el ruido del motor haciéndolo mucho más silencioso. La potencia y rendimiento fue excepcional para un auto compacto de 5 pasajeros y “hatchback” lo cual lo hace muy recomendable para una familia pequeña. Sin embargo, este modelo con sus llantas de bajo perfil y frenos de disco en todas las ruedas definitivamente lo hace sentir como un auto deportivo y de carreras. Para quien busca un estilo deportivo y económico en un auto, este modelo es ideal ya que da las dos opciones. Algo me sorprende de la curiosidad de los alemanes. Todos los autos tienen cámaras de retroceso. El problema con todas las cámaras es que con lluvia, nieve, o lodo, la cámara queda cubierta del desecho y no se ve al retroceder. VW soluciono esto escondiendo su cámara en el emblema de menara que es también la manija para abrir la puerta. Al retroceder, la manija se abre automáticamente permitiendo que la cámara se active y nunca se ensucia con lodo, agua o nieve.

El interior de Golf GTI es elegante con asientos de piel y terminados finos y precisos. Esta generación diseñó la cabina más amplia y grande que las ediciones anteriores. El contraste de altura y posicionamiento ergonómico para el conductor fue rediseñado y se nota positivamente. Como todo auto de VW, me sorprende que sus asientos sean profundos y el espacio es amplio. Tal vez no tiene todo el espacio de cabecera de otros autos más grandes, pero en autos compactos, VW me permitió tener espacio cómodo para mis piernas y altura. (Mido 6 pies). Con una transmisión manual, el conductor requiere mejor apoyo respecto a los pedales en relación al asiento y la altura del asiento con el conductor. El Golf llena esos requisitos satisfactoriamente en la versión manual o automática. El Golf viene opcional dependiendo del presupuesto con todo el equipamiento para navegación, accesorios para teléfono inteligente, sistemas de alertas laterales, cámara de seguridad trasera, sistema de entretenimiento Fender, uno de los mejores para su categoría y desde el punto de vista de seguridad los galardones de seguridad de cinco estrellas del instituto de seguros para la seguridad de las autopistas año con año. (IIHS por sus siglas en ingles).

Por su precio, calidad, y reputación en el auto de gasolina, el Golf es sin lugar a dudas una excelente opción para compradores que buscan rendimiento, comodidad, calidad, diseño, y la experiencia de velocidad y aventura en los modelos GTI y R.

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes y concesionarios para evaluar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo expide el fabricante.

Fotos Volkswagen Media