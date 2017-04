Aseguran que indocumentados sin abogado enfrentarán inminente deportación

Phoenix (AZ), 6 abr (EFEUSA).- Abogados de inmigración indicaron que debido a las fuertes medidas migratorias que se viven actualmente tras el anuncio de las nuevas directrices por la Administración Trump, los inmigrantes sin representación legal que se encuentran en centros de detención seguramente enfrentarán un inminente proceso de deportación.

Indicaron también que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se ha tomado demasiado en serio la orden presidencial y va más allá de acatarla, sobre todo ahora que ha dejado de conceder libertad condicional a los indocumentados detenidos dejándolos encarcelados durante todo su proceso legal.

Daniel Rodríguez, abogado migratorio con sede en Arizona, señaló hoy a Efe que las leyes de inmigración se han vuelto más complejas, por lo que es imperativo que las personas detenidas cuenten con un abogado.

“Las cortes migratorias no son penalistas sino administrativas, por eso los detenidos no tienen derecho a un abogado, y los que llevan un caso de inmigración tienen que pagar de su propio bolsillo. Es una ley injusta porque el Gobierno debería de pagar por la representación legal”, explicó.

Rodríguez aclaró que los indocumentados con proceso de deportación que cuentan con asesoría legal tienen tres veces más probabilidades de ganar su caso migratorio o de asilo.

“Absolutamente tienen más probabilidades, deben de estar con profesionales que conozcan el proceso de inmigración, los jueces y qué tipo de argumentos presentar, no hay que olvidar que el sistema de inmigración es uno de los más complicados”, aseveró.

El especialista en inmigración reconoció que uno de los problemas al cual se enfrentan los inmigrantes indocumentados es la falta de recursos para contratar a un abogado que represente sus casos, por eso aconsejó a las familias elaborar un plan anticipadamente.

“El costo de representación legal es significante, pero las familias inmigrantes tienen que reconocer que tienen que tener un plan familiar. Una de las tácticas es ahorrar dinero, que tenga por lo menos 5000 dólares para pelear un caso de inmigración”, recomendó.

Un ejemplo de esos indocumentados es José Saúl García Santillán, de Chandler, Arizona, quien fue detenido a mediados de febrero en la esquina de su casa por agentes de ICE por tener una orden de deportación.

Actualmente García se encuentra en el centro de detención de Eloy esperando salir, debido a que su esposa Margarita López se movilizó rápidamente pidiendo ayuda y vendiendo comida para recaudar fondos y poder pagarle a un abogado.

“Le limpiaron el récord y sale bajo fianza el mes que viene. Si no hubiera tenido abogado ya lo habrían deportado, porque a la primera corte los deportan rápido. Ese fue el caso de varios que estaban en el centro, pero para mayo (él) está fuera para que pueda asistir a las cortes, pero desde su casa”, manifestó a Efe la esposa.

Indicó que tuvo que pagar unos 2.000 dólares por los servicios legales y ahora le queda pagar la fianza que podría oscilar entre los 2.500 y 10.000 dólares y luego el proceso para pelear su estancia en Estados Unidos.

De acuerdo a un estudio realizado en el 2014 por la Universidad de Stanford, sólo el 14 % de los inmigrantes indocumentados detenidos son capaces de obtener un abogado, mientras que el resto carece de soporte legal para enfrentar un caso lo que conduce a su deportación.

