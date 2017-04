Madrid y Atlético llegan en forma al derbi y el Barcelona sigue al acecho

Madrid, 6 abr (EFE).- Real Madrid y Atlético acumulan cinco victorias consecutivas y llegan en forma a un derbi madrileño que se disputará el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu (16:15 horas), mientras que el Barcelona sigue a la espera de un fallo del líder para asaltar la primera posición de la Liga española.

La jornada número 31 está marcada por uno de los partidos que pueden ser trascendentales para el devenir de la Primera División. El Real Madrid, con su triunfo ante el Leganés, no pierde en Liga desde el 15 de enero ante el Sevilla, sumando cinco partidos ganados de forma consecutiva, los mismos que el equipo entrenado por Simeone, que ha escalado hasta la tercera posición y llega en uno de los mejores momentos de la temporada a este encuentro que despierta viejas rencillas.

En la memoria de los rojiblancos queda la amarga derrota del partido de ida (0-3) que, salvo hipotético enfrentamiento en Liga de Campeones, despidió al Vicente Calderón de la historia de los derbis madrileños.

Mientras tanto, el Barcelona de Luis Enrique, que parece otro equipo desde la histórica remontada ante el Paris Saint-Germain, sigue al acecho del líder para el asalto de la primera posición. Visita La Rosaleda para enfrentarse a un Málaga que este miércoles consiguió, ante el Sporting, la primera victoria desde que Míchel tomase las riendas del equipo.

En los puestos de arriba prosigue el Sevilla, aunque los hombres de Sampaoli no consiguen levantar cabeza y solo han sumado 3 de los últimos 15 puntos posibles. El equipo andaluz, que ha perdido el puesto de acceso directo a Liga de Campeones, no puede despistarse en este tramo final y ver por el retrovisor al Villarreal, al que ya tiene a 7 puntos. Enfrente tendrá a un Deportivo que, desde la llegada de Pepe Mel al banquillo, ya le ha robado puntos a Atlético y Barcelona.

Será el ‘submarino amarillo’ el equipo que abra la jornada 31ª este viernes, a las 20:45 horas, ante su afición, para enfrentarse al Athletic, rival directo en la consecución del objetivo europeo y que ha recuperado al mejor Aduriz. El futbolista vasco ha marcado 4 goles en los 3 últimos partidos.

La jornada trae un fin de semana agitado en la zona media de la tabla con los enfrentamientos Espanyol-Alavés, Celta-Eibar y Las Palmas-Betis. Seis equipos entre las posiciones octava y decimocuarta con las miradas divididas en distintos flancos: unos miran a Europa y otros intentan certificar la permanencia.

En la zona caliente de la clasificación permanece el Granada que no pasó del empate en Riazor y ahora recibe a un Valencia cuyos números fuera de casa no son muy convincentes: 3 victorias, 3 empates, 9 derrotas y 28 goles en contra. Es, precisamente, en Los Cármenes, donde el equipo granadino ha sumado 80 por ciento de los puntos que ha conseguido en la temporada (16 de 20).

Todo lo contrario le ocurre a Osasuna. El equipo navarro ha ganado dos partidos en liga y ninguno de ellos ha sido ante su afición, que solo ha disfrutado de 15 goles anotados por su equipo viéndolo perder hasta en diez ocasiones. Esto le sitúa como colista de LaLiga Santander a 13 puntos de distancia con respecto a su próximo rival, el Leganés, equipo ubicado en la frontera de las dos divisiones.

Para cerrar la jornada, Anoeta acogerá, el próximo lunes, el partido de la Real Sociedad ante el Sporting de Gijón. El equipo ‘Txuri Urdin’, sobrepasado en el Calderón por un intratable Atlético de Madrid, espera volver a la senda de la victoria, mientras que los asturianos necesitan sumar los 3 puntos para acortar distancias con el Leganés, apurando sus últimos cartuchos para obtener la salvación.

