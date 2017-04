La versión mexicana de “El Capo” se estrena en Estados Unidos sin censura

Miami, 4 abr (EFEUSA).- La controvertida versión mexicana de la serie “El Capo” se estrena en Estados Unidos sin los problemas de censura que obligaron a eliminar algunas de sus escenas más fuertes en México, contó a Efe su protagonista, Mauricio Islas.

“Va como se hizo originalmente. Acá sale como salen todas las series, han salido los balazos y saldrán las cosas y se habla del tema político y se hablará de lo que se tiene que hablar del mundo del narcotráfico, que es lo que hace rica la historia”, dijo el actor de 43 años.

La serie es un “remake” de la producción colombiana del mismo nombre hecho por Estudios Teleméxico, la compañía productora filial de Fox Telecombia. Tanto en Colombia como en México ha logrado altos niveles de audiencia.

La versión mexicana de “El Capo” sufrió una transformación de última hora a pedido de las autoridades del país, que libran una batalla en contra a las producciones audiovisuales y musicales enfocadas en el tema del narcotráfico. No solo se reeditó, sino que hasta cambió de nombre para convertirse en “Perseguidos”.

En Estados Unidos es transmitida por la cadena Telemundo, que prácticamente desde que sacó al aire “La reina del sur” en 2011, ha mantenido en antena series relacionadas con el tráfico ilegal de mercancías o personas en el horario de las 10 de la noche.

En este horario se han transmitido las cuatro temporadas de “El señor de los cielos”, protagonizadas por Rafael Amaya, “Dueños del Paraíso”, a cargo de Kate del Castillo, las tres temporadas de “Señora Acero” y la más reciente, “El Chema”, en la que Mauricio Ochmann interpretó a un personaje inspirado en Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“En México censuraron mucho la parte de acción, la sangre”, explicó el actor.

“Lo entiendo, pero creo que exageraron un poco”, dijo Islas, en relación a la preocupación de las autoridades de telecomunicaciones mexicanas, que rechazan producciones que parezcan apología de delitos.

“Pero lo más importante es que esta historia se termina convirtiendo en una historia de denuncia. Como hacen este tipo de producciones, que sirven para denunciar este tipo de personajes. Aquí no estamos aplaudiendo a nadie”, afirmó.

“Yo les decía, vean la historia, porque esta no es una historia aspiracional. La historia es encantadora, él es un personaje encantador, pero eso no significa que tú quieres terminar siendo José Vicente Solís Armenta”, aseguró.

“El Capo” cuenta la vida de Solís Armenta, un personaje ficticio, que crece en la pobreza y abraza la idea de meterse al narcotráfico para prosperar económicamente. Con el tiempo se convierte en el líder de las drogas en América Central, pero ha logrado esconder sus actividades detrás de empresas legales.

Ni su familia sabe de dónde proviene su fortuna hasta que su identidad es revelada por un periodista y comienza una vida en la clandestinidad escapando de la ley.

“La historia policíaca y criminal es acompañada por la historia personal. Las consecuencias de las decisiones que ha venido tomando El Capo se van viendo no solo en la forma en que se ve obligado a cambiar su vida, sino en sus relaciones con sus hijos, con su mujer, con su amante”, detalló Islas.

Sin embargo, afirma que no puede estar más lejos del melodrama. “Se ha seguido el concepto de súperserie. Visualmente es una maravilla, hay desplazamientos de cámara innovadores”, indicó. “Actoralmente el tono es mucho más realista. Verdadero”.

En este sentido, Islas subrayó la calidad de sus compañeros. “El Capo” cuenta con las actuaciones de Irán Castillo, Marisol del Olmo, Sara Maldonado, Gerardo Taracena, Claudio Lafarga, Guillermo Quintanilla, Verónica Merchant, Miguel Rodarte, Gustavo Sánchez Parra, Julio Bracho, Isabel Burr, Mauricio Rousselon, Pablo Cruz Guerrero y Melissa Barrera.

“Muchos de ellos han protagonizado una o varias veces producciones exitosas en diferentes países”, destacó el actor. “Fue increíble trabajar con ellos”.

En Colombia, “El Capo” se extendió por tres temporadas. Islas se declara dispuesto a seguir en la piel de Solís Armenta. Ahora depende de la recepción del público estadounidense. “Si aquí le va bien, esperamos seguir adelante”.

Related