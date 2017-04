No veo futuro con Trump

Por: Horacio Ahumada

Los intentos de poner su marca personal en el periodo Trumpiano al parecer no se está logrando, eso tiene preocupado ahora a inversionistas, negocios, gobiernos estatales y de ciudades sobre todo si son denominadas “Santuarios”, hay mucha expectativa en un futuro de Trump que se ve muy incierto por la última derrota de su nuevo plan de Salud que no recibió el apoyo ni de los propios republicanos a lo cual Donald Trump tuvo que renunciar y terminar de aceptar de que Obamacare siguiera vigente.

Por otro lado al momento de estar escribiendo esta columna, no tenemos todavía la información de que si el Juez Federal Neil Gorsuch que está proponiendo para ser el noveno Juez de la Suprema Corte es aprobado por el Senado estadounidense o Trump estará viéndose de nuevo en el espejo como la clara imagen de un presidente derrotado hasta por su “propio” partido.

Trump no llega ni siquiera a los primeros cien días de gobierno que como generalmente son los días que determinan el tipo de gobierno y las agallas de cada presidente y en este caso ya esto está pintando como un gobierno de problemas y fracasos, eso sin contar todavía el gobierno exterior, es decir las relaciones internacionales que al parecer se sigue batallando con temas de espionaje con Rusia, competencia con China y Alemania, además de las alianzas con Corea del Norte y Japón en contra de un loco tirano de Corea del Sur, así como también el problema que no se acaba como el caso del Isis.

La intención de proteger a los Estados Unidos del terrorismo al parecer a muchos demócratas no le interesan sus planes de prohibición de entrada a países musulmanes, y ese fueron otras dos órdenes presidenciales fracasadas también.

Al parecer los primeros cien días presidenciales podríamos bautizarlo como un periodo de “fracaso”. Para agregar mas, esta semana la popularidad y aprobación de Trump después de su desastroso fracaso en materia de ley de salud se vino abajo hasta en un 36%, el más bajo, creo, en toda la historia de los presidentes en los inicios de su periodo presidencial.

Esta demás decir que con estos fracasos la fuerza del líder se vino abajo y es por ello que algunos gobernadores, mayores y autoridades como senadores y representantes tanto federales como estatales no tendrán respeto alguno por Trump si este sigue en necedad de hacer las cosas solo, porque como un ejemplo las ciudades santuarios ya están diciendo que no tienen miedo que Trump les retire los fondos federales, créanme que estaremos viviendo en un medio ambiente de demandas políticas y en juzgados federales. La cereza que adorna el pastel es que está llenando su equipo de trabajo con familiares como su yerno consentido y a su hija Ivanka con oficina y todos los servicios ahí en la Casa Blanca, su hija es mayor de edad, casada con sus propios negocios comerciales, la gente se pregunta qué hacen los negocios de su hija en la Casa Presidencial. Trump debe de entrar a una nueva era de consejería política y de gobierno ya que de las dos cosas a leguas se ve que no sabe absolutamente nada y recordarle que gobierna un país, no una empresa personal. GRACIAS.