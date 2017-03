Ofrecen internet prepago a usuarios sin acceso a servicios bancarios

Miami, 30 mar (EFEUSA).- Comcast amplió desde hoy un programa de servicio de internet prepago para el que no se requieren cuentas bancarias o una historia crediticia y que ahora se encontrará en “todas” sus áreas de servicio, según informó en un comunicado.

La firma expandió de esta manera los alcances del servicio prepago Xfinity, que no requiere contrato ni verificación de crédito y que permite a los usuarios suscribirse a internet por el tiempo que deseen, desde siete hasta 30 días.

El producto se dirige a personas que no tienen cuenta de cheques o de ahorro y a los que la Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC, por su sigla en inglés) identifica como “sin acceso a servicios bancarios”, los cuales en 2015 representaban 9 millones de hogares en Estados Unidos, de acuerdo a cifras de esta agencia federal.

Dentro de ese grupo de personas hay un gran porcentaje de hispanos, que en cuanto a acceso a servicios bancarios están en promedio por debajo de la media nacional.

Según el FDIC, en 2015 el 29.3 % de hogares hispanos tienen una cuenta de cheques o ahorros, pero todavía usan productos o servicios financieros fuera del sistema bancario, comparado con un 19.9 % del promedio nacional.

El anuncio de hoy tiene su antecedente en la iniciativa que Comcast lanzó el año pasado junto a la compañía Boost Mobile, empresa especializada en servicios de telefonía móvil sin contrato, por medio de la cual ofrece una suscripción al servicio prepago de internet de Xfinity en un punto de venta físico.

En la actualidad, la venta de este “kit básico” con todo el todo equipo necesario está disponible en 800 tiendas de Boost Mobile distribuidas en estados como Pensilvania, Michigan y Texas.

“El objetivo de esta oferta es ofrecer a nuestros usuarios un servicio flexible y confiable que se ajuste a su estilo de vida y a su presupuesto”, expresó en el comunicado John Dixon, vicepresidente de Servicios de Vídeo y Gerencia de Productos de Video de Comcast.

De acuerdo a la compañía, se espera que para fines de año este kit de acceso a internet esté disponible en más de 4.400 tiendas desplegadas en más de una veintena de estados, entre ellos Alabama, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Washington, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Massachusetts y Maryland.

Para acceder a este servicio de prepago es necesario hacer un pago inicial por el kit básico, el cual da derecho a 30 días de servicio, tras lo cual “no hay límite en el número de veces que el servicio puede ser renovado y los clientes pueden recargar el servicio a su conveniencia”, tal como señala la nota.

El programa busca beneficiar a aquellos que desearían tener internet en casa, pero no lo logran en parte por la falta de acceso a servicios bancarios.

Según un estudio del Pew Research Center, en 2015 el 25 % de los hispanos se conectaba a internet solo a través de un teléfono inteligente en vez de una conexión en el hogar, siete puntos porcentuales por encima que los datos de 2013.

