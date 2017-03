Nicolás Lodeiro y Miguel Almirón, dos enganches de última generación que brillan en la MLS

Ni uno ni otro son el clásico ‘enganche’. Lodeiro y Almirón pueden caer sobre las bandas y ser efectivos desde esas posiciones alternativas. Las dos nuevas figuras de la MLS son capaces de abrir a las defensas adversarias al entrar desde los costados. Lodeiro y Almirón -también- pueden retener la pelota unos segundos más para encontrar el hueco necesario para poner delante del arco a cualquiera de sus compañeros.

Dos nuevas estrellas de la liga -que acaban de regresar de sus respectivas selecciones nacional, que disputan las eliminatorias mundialistas en Sudamérica- que se encontrarán por primera y única vez en la temporada regular. Nicolás Lodeiro vs Miguel Almirón. Uruguay vs Paraguay. Seattle Sounders vs Atlanta United, el viernes 31 de marzo, a las 10 pm ET (FOX Deportes).