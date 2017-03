Le roban a “El Chapo” Guzmán el sueño de hacer una película sobre su vida

Miami (EEUU), 29 mar (EFE).- El narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán no ha podido cumplir el sueño de hacer una película sobre su vida, pero mientras pasa sus días en una de las prisiones más duras de Estados Unidos, Hollywood lo está haciendo por él, con series y filmes de alto presupuesto.

Además, las dos principales cadenas de TV en español, Univision y Telemundo, se pelean por el rating con series sobre su vida, el director Michael Bay, mejor conocido por su serie de Transformers, está siendo mencionado para liderar la película que prepara Sony Pictures y se asegura que hay un par más en los planes de Hollywood.

Con la serie “El Chapo”, el primer esfuerzo entre los estudios Story House de la cadena Univision y Netflix, se busca “ofrecer contexto acerca la compleja relación que históricamente se ha manejado entre los narcos, el Estado mexicano, y las agencias antidrogas”, dijo a Efe el productor Daniel Posada.

Se verá “como los esfuerzos para avanzar sus diferentes intereses han creado alianzas entre ellos que en muchos casos han facilitado la corrupción política, económica y moral, cuyo resultado ha sido poner en riesgo la democracia y la justicia mexicana”, agregó Posada, director creativo de Story House.

“El Chapo”, protagonizada por Marco de la O, se estrena en Estados Unidos el domingo 23 de abril, dos semanas después de que culminó en Telemundo “El Chema”, otra serie que contaba la vida de Guzmán desde el punto de vista de la ficción biográfica.

“Lo que buscamos con ‘El Chema’ es explicar cómo un niño puede crecer hasta convertirse en un personaje así”, explicó a Efe su protagonista, el actor mexicano Mauricio Ochmann.

Para “El Chema”, el guionista venezolano Luis Zelkowicz se inspiró en lo que se iba conociendo durante la fuga carcelaria de “El Chapo” en agosto de 2015 y la operación de búsqueda.

Univision explicó que “El Chapo” tiene como base la gran videoteca y base de datos de su división de noticias.

“Tenemos la fortuna de contar con un equipo periodístico que lleva años reportando sobre el tema de narcotráfico en México. Este conocimiento interno nos ofrece una oportunidad única para explorar mejor este tipo de temas y contar historias inspiradas en hechos reales”, destacó Posada.

“A raíz de esto nos encontramos con la oportunidad de crear una dramatización de la vida de El Chapo Guzmán, tema que ha sido y sigue siendo relevante para nuestra audiencia”, agregó el productor, que explicó que la serie tendrá tres temporadas.

Del interés que hay sobre la vida de El Chapo Guzmán no hay dudas. Muchos le consideran el heredero de la curiosidad y morbo que despertó Pablo Escobar, cuya historia se ha contado hasta el cansancio.

Fue esa certeza la que llevó a la actriz y productora mexicana Kate del Castillo a establecer una relación y a tener un encuentro clandestino con el narcotraficante. Una decisión que aun tiene secuelas en la vida de ambos.

Los esfuerzos de Del Castillo por ayudar a Guzmán a producir su soñada película biográfica resultaron en la apertura de tres investigaciones por parte del gobierno de México, de las que una aun sigue abierta y le impidió grabar en el país su recién estrenada serie de Netflix “Ingobernable”.

Tampoco pudo ir al estreno en la Ciudad de México la semana pasada.

Las autoridades mexicanas dieron a entender que fueron esos contactos entre la actriz y el narcotraficante los que permitieron capturarlo de nuevo en enero de 2016.

Guzmán fue extraditado a Estados Unidos 12 meses después y permanece desde entonces en el Metropolitan Correctional Center, una prisión que según expertos carcelarios es una de las peores del país.

“Si se quisiera diseñar a propósito un sitio para enloquecer a alguien, sería difícil crear algo mejor”, dijo a The New York Times David Patton, uno de los abogados de El Chapo.

Del Castillo aseguró que no ha vuelto a tener contacto con “El Chapo”, pero dio a entender que no ha renunciado a la idea de hacer un filme basado en los recuerdos del propio Guzmán.

Pero Sony Pictures se le adelantó. Esta semana se conoció que está negociando con Bay para dirigir una película basada en el libro “Cazando al Chapo: la emocionante historia desconocida del agente federal estadounidense que capturó al narcotraficante más buscado del mundo”.

El libro, que se publicará en octubre de 2017, está escrito por Douglas Century y el agente de Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) Cole Merrell y contará la historia de la caza de “El Chapo” desde el punto de vista de la policía estadounidense.

Irónicamente, Guzmán es el único que aun no ha logrado contar su propia historia, más allá de aquel vídeo de 17 minutos que grabó para Kate del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn, reproducido en enero de 2016 por la revista Rolling Stone.

