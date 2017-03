The Epic School, la escuela virtual española que crece en EEUU

Austin (TX), 27 mar (EFEUSA).- La escuela virtual española The Epic School, que ofrece cursos basados en vídeos interactivos protagonizados por estrellas de Internet, referencias del público “millenial”, está ampliando su actividad en Estados Unidos, su primer cliente con mucha diferencia.

De hecho, un 70 % de los usuarios de esta plataforma online son jóvenes estadounidenses que buscan mejorar sus habilidades en actividades como el baile, el “parkour” o el monopatín, primeras disciplinas ofrecidas en este sitio web, según explicó hoy en una entrevista con Efe Norberto Zynberberg, director de mercadotecnia y talento en Estados Unidos de The Epic School.

“Nosotros vamos un paso más allá del clásico tutorial que vemos en Internet, ya que damos la oportunidad a nuestros usuarios de que reciban consejos personalizados de sus ídolos y proponemos una competición entre los alumnos para que suban vídeos de sus mejoras y estén motivados para seguir progresando”, señaló el directivo argentino.

Así, los usuarios de The Epic School tienen acceso a cursos de doce clases en vídeo dónde los alumnos pueden plantear cuestiones y dudas a los profesores y mostrar sus avances con grabaciones.

A pesar de que la empresa es española, la gran mayoría -un 70 %- de sus clientes se encuentran en Estados Unidos, un territorio “más fértil” para compañías que ofrecen productos digitales de pago.

Según Zynberberg , el alto nivel de consumo de contenidos digitales y el poder adquisitivo de la sociedad estadounidense pueden ser los motivos detrás de este “rápido e inesperado” crecimiento en el país norteamericano.

Hasta ahora, la escuela tiene en nómina al bailarín de “dubstep” Marquese Scott, que cuenta con un vídeo en su canal de Youtube que supera los 130 millones de visualizaciones, la atleta Damien Walters, referente de ‘parkour’ en Internet, y el madrileño Kilian Martín, pionero del estilo libre en monopatín.

No obstante, uno de los objetivos más cercanos de la compañía, nacida en Madrid en verano de 2016 y que participó recientemente en el festival estadounidense SXSW, es ampliar las áreas que cubren sus cursos con estrellas de Internet de los panoramas artístico y culinario.

Dentro de la música, por ejemplo, esta escuela ofrecerá próximamente un curso con un disyóquey holandés muy conocido y pretende dar clases especializadas en distintos instrumentos clasificados por géneros musicales.

Asimismo, en los próximos meses los usuarios de esta escuela virtual podrán realizar clases de catas de vino o de elaboración de postres con personajes que deben superar la barrera de los 20.000 seguidores en las redes sociales, entre otros requisitos.

The Epic School se encuentra actualmente en negociaciones con un futbolista de primer nivel de la Liga española, que, en caso de cerrarse el trato, dará consejos a jóvenes jugadores sobre cómo comportarse tanto dentro como fuera del rectángulo de juego.

Los cursos ofrecidos hasta hoy son en inglés, pero Zynberberg reconoció que la empresa empezara a subir en el futuro próximo contenido o bien subtitulado o bien en español con el objetivo de crecer en el mercado latinoamericano.

Precisamente, en países menos desarrollados económicamente en los que se ha detectado interés en esta plataforma, The Epic School quiere ofrecer becas o cursos gratuitos a alumnos que demuestren su pasión por un tema a través de vídeos colgados en su web.

Para conseguir este objetivo, la empresa madrileña, que prevé llegar a los 10.000 alumnos en septiembre, cuenta con marcas conocidas internacionalmente que apuestan por esta iniciativa en sus estrategias de mercadotecnia para anunciarse y llegar a la gente joven.

Por otro lado, el 5 % de lo que paga cada alumno por subscribirse a cualquier curso se reutiliza para becar a alumnos que tienen un talento especial y quieren formar parte de esta experiencia, que tiene un precio medio cercano a los cuarenta dólares.

