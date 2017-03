Shakira: “Invertir en la educación de los niños es mejor que ganar un Grammy”

Barcelona, 28 mar (EFE).- “Invertir en la educación de los niños es mejor que ganar un Grammy”, aseguró hoy la artista Shakira Mebarak durante la presentación de un proyecto social para construir una escuela en una de las zonas más degradadas de Barranquilla (Colombia).

La iniciativa consiste en crear la séptima escuela amparada por la fundación de la cantante, Pies Descalzos, que será posible gracias al acuerdo de colaboración con las fundaciones del FC Barcelona y de la Obra Social la Caixa.

La nueva escuela, cuya inauguración está prevista para 2018, se pondrá en marcha gracias a la aportación de ambas fundaciones colaboradoras de 1,2 millones de euros (1,3 millones de dólares) para impulsar la Institución Nuevo Bosque, situada en el barrio de El Bosque, uno de los más conflictivos de la ciudad.

El vicepresidente del FC Barcelona, Jordi Cardoner, explicó que el programa que quieren implementar desde la institución deportiva es la de FutbolNet, una herramienta de intervención social “necesaria para vehicular los factores humanos al deporte, la principal vía de inculcar valores educativos a los niños”.

El centro, que se construirá en un barrio desfavorecido e inseguro en el que el 25 % de los niños vive bajo el umbral de la pobreza, incorporará también el Programa Jóvenes Emprendedores de la Caixa, pensado para “incentivar y promover la creatividad de los jóvenes emprendedores”, según el director del Área Comercial y Educativa de la fundación la Caixa, Xavier Bertolín.

“La educación es una obligación de la sociedad”, destacó la artista colombiana después de anunciar que la primera escuela de Barranquilla con la que inició su Fundación ha sido premiada como el mejor colegio público de la ciudad.

“Yo viví las repercusiones de un país en conflicto, y me enorgullece ver que niños lastimados por la violencia, por las guerrillas o el narcotráfico estén acudiendo a la universidad”, dijo emocionada la artista al explicar los cambios positivos que ha experimentado su ciudad natal.

Shakira también destacó la importancia de que el sector privado y público trabajen en la educación, ya que “no se trata solo de formar a los niños”, sino de, a partir de proyectos paralelos, “incentivar la formación de los padres y maestros, así como garantizar una alimentación saludable y básica para los estudiantes”.

Del mismo modo, la pareja del futbolista azulgrana Gerard Piqué confesó estar “íntimamente vinculada con la inversión educativa” y emocionada por el progreso del proyecto.

“Invertir en lo humano es lo que más me llena en mi vida, tanto como cantar encima de un escenario”, aseguró.

Shakira explicó que la construcción de este centro educativo supondría para 2.000 niños el acceso a la educación y, sobre todo, “a valores cotidianos que no tienen, como la deportividad o el compañerismo”.

La artista agradeció la labor del Ayuntamiento de Barranquilla y del Ministerio de Educación de Colombia por la implicación que han tenido en la transformación de la ciudad.

“Hemos conseguido que ahí donde no había agua potable, ahora las calles estén pavimentadas y con electricidad”, indicó.

