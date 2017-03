Panamá y EE.UU. van al todo o nada para afirmar el paso hacia Rusia 2018

Panamá, 27 mar (EFE).- Las selecciones de Panamá y Estados Unidos se enfrentarán este martes con todas sus armas disponibles para afirmar su rumbo a la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Panamá tratará de borrar la pésima imagen que dejó tras la derrota que sufrió el viernes pasado 1-0 ante Trinidad y Tobago en Puerto España, y hasta el entrenador colombiano de la selección, Hernán Dario “Bolillo” Gómez, apeló al nacionalismo para que el estadio “este todo rojo”, el color del equipo, para alentarle.

Hasta ahora la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) calcula que se han emitido unos 20.000 boletos, lo que permite avizorar que por respaldo no se deben preocupar los jugadores, sino más bien honrar la confianza de la afición y sacar el triunfo.

La derrota ante los trinitenses “me dejó desconcertado” reconoció Gómez a los periodistas, pero recordó que todavía hay por jugar siete partidos, “esto todavía no se acaba”, y Panamá luchará “por mantener el tercer lugar que tiene en la tabla de clasificación”, que le da el pase directo a Rusia 2018 por la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El defensa Román Torres, del Seattle Sounders de la MLS, reconoció que “es un partido difícil”, pero “hay que cambiar el chip de lo que pasó” ante Trinidad y aseguró que la selección “tiene más motivación, sigue entrenándose” para enfrentarse a Estados Unidos “y sacar los tres puntos”.

El defensa del Houston Dynamo estadounidense Adolfo Machado comentó que EEUU “va a venir a buscar el marco contrario, tiene buenos jugadores, nosotros tenemos que contrarrestar la ofensiva” y aseguró que en Panamá “todos están positivos, nadie está pensando que es imposible la victoria, son once jugadores igual que nosotros”.

Quien se ha mantenido hasta ahora lejos de los medios es el técnico estadounidense Bruce Arenas, cuyo mérito al regresar como director es haber devuelto el entusiasmo a la selección luego de dos derrotas consecutivas al inicio de la hexagonal con la aplastante victoria 6-0 del pasado viernes sobre Honduras.

EE.UU. llegó a Panamá diezmado, con las bajas por lesión de los centrocampistas Sebastián Lletget y Fabian Johnson, los delanteros Jordan Morris y Bobby Wood y los defensas John Brooks, Michael Orozco y DeAndre Tedlin.

Arena convocó de urgencia al centrocampista Paul Arriola y podrá contar con el experimentado volante Jermaine Jones tras cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Para el partido de la cuarta jornada del hexagonal final de la Concacaf para el Mundial de Rusia 2018 la selección panameña no contará por segunda fecha consecutiva en el equipo titular con el delantero Blas Pérez, del Blooming boliviano, por lesión, aunque se le vio entrenando aparte el domingo.

El técnico recuperará en el centro del terreno a Gabriel Gómez, del Atlético Bucaramanga de la Liga Águila de Colombia, quien pagó una fecha de suspensión, y volverán a la titularidad Luis Tejada, del Universitario de Perú y Gabriel Torres del Football Club Lausanne-Sport de Suiza.

Panamá, con cuatro puntos, es tercero en el grupo de la Concacaf, seguido por EE.UU. con tres, igual que Trinidad y Tobago y Honduras.

El grupo lo encabeza México con siete puntos y le sigue Costa Rica con seis unidades.

Ambos equipos están obligados a ganar si quieren afirmarse entre los tres primeros de la Concacaf que obtendrán el pase al Mundial Rusia 2018, mientras el cuarto lugar jugará una repesca ante un equipo de Asia.

Alineaciones probables:

– Panamá: Jaime Penedo; Adolfo Machado, Román Torres, Felipe Baloy, Luis Ovalle; Gabriel Gómez, Anibal Godoy, Armando Cooper, Alberto Quintero; Gabriel Torres y Luis Tejada.

Técnico: Hernán Dario Gómez.

– EEUU: Tim Howard; Geoff Cameron, Tim Ream, Omar González, Jorge Villafaña; Jermaine Jones, Michael Bradley, Alejandro Bedoya, Christian Pulisic; Clint Dempsey y Jozy Altidore.

Técnico: Bruce Arenas.

Árbitro: El mexicano César Ramos.

Estadio: Nacional Rommel Fernández

Hora: 21:00 hora local (02:00 GMT).