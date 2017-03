Dos meses con Trump

Por: Horacio Ahumada.

Han pasado más de sesenta días de gobierno de Trump y lo que hemos visto, en la mayoría del tiempo son nombramientos, ajustes de equipos, renuncias, órdenes ejecutivas mal elaboradas, fines de semana en Florida, falsas acusaciones, parientes y amigos en la Casa Blanca, recortes de presupuesto, muchos twitters, la Suprema Corte incompleta es decir con solo 8 jueces y falta el noveno, detenciones de dizque “hombres malos”, y sobre todo mucha duda, en fin son apenas sesenta días y faltan aproximadamente 1,400 días por aguantar quien sabe que cosas más, faltan todavía las sorpresas internacionales como son los casos con Rusia en espionaje, China en comercio y también Corea del Norte con sus retos y amenazas nucleares, sin contar en las decisiones que se tomaran en América Latina como es en el caso de Venezuela.

Entonces vámonos por partes, en el caso del muro se dejo de escuchar la famosa frase de “México pagara el muro” entonces al parecer ese será el estilo de gobierno de prometer y no hacer, de emocionar a sus seguidores y no cumplirles, recuerdo a un maestro futurólogo que predijo que Trump sería el próximo presidente de los Estados Unidos cuando apenas estaba por iniciar su competencia en las primarias republicanas dijimos que porque ese “payaso” se había inscrito para contender por la candidatura republicana, se escuchaba muy seguido en boca de muchos la frase de “no me imagino a Trump como presidente” , pues ese mismo futurólogo hace unos días también predijo que Trump no completaría los cuatro años de gobierno porque sería suspendido en base a un juicio político, y en estos sesenta días ya hemos observado fallas tales como falsas acusaciones a su antecesor Barack Obama y falsas acusaciones hasta ahorita hacia países como Rusia de haber tenido intervenciones en el gobierno local, eso lo veo muy serio y al parecer Trump no le hace caso a su equipo de “asesores” porque al parecer hace lo que se le viene en gana, y lo podemos notar en ese doble rechazo de sus ordenes de inmigración hacia países musulmanes porque al parecer su equipo legal no lo revisó , así lo volvió a enviar sin importarle la opinión al parecer de abogados profesionales y sobre todo en el área de inmigración.

Todo esto no pinta bien y sobre todo los excesivos gastos semanales que está llevando a cabo tales como sus fines de semana en su campo de golf en Florida a lado de su esposa Melania y esos viajecitos al parecer dicen las noticias es con cargo al presupuesto de gobierno.

Toda esta desorganización me da a pensar que el profesor futurólogo tenga la razón de que alguna otra falla futura de Trump podría acarrearle un juicio político demandado por expertos en leyes de gobierno nacional o bien quizás en leyes internacionales que afecten a otras organizaciones o países.

Debemos observar muy bien a este gobierno porque apenas van sesenta días y vienen muchas cosas importantes como elecciones de senadores, representantes, jueces y gobernadores que podría darle vuelta a la tortilla si Trump sigue con errores y falta de seriedad en su gobierno y su boca tan abierta. la gente está a la expectativa inclusive en su salud futura. Ya veremos. GRACIAS.