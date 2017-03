Obama defiende su ley sanitaria antes de votación crucial para desmantelarla

Washington, 23 mar (EFEUSA).- El expresidente Barack Obama defendió hoy los logros de su ley sanitaria, en el séptimo aniversario de su promulgación y en el día en que la Cámara de Representantes prevé votar un proyecto defendido por el actual mandatario, Donald Trump, para desmantelar esa reforma.

En un extenso comunicado divulgado por su oficina, Obama subraya que su reforma, conocida popularmente como Obamacare y promulgada el 23 de marzo de 2010, ha permitido a más de 20 millones de estadounidenses contar con un seguro médico.

“Gracias a esta ley, más del noventa por ciento de los estadounidenses están asegurados, la tasa más alta de nuestra historia”, remarca el expresidente, que abandonó la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

Según Obama, “la realidad continúa desacreditando” afirmaciones falsas de los detractores de Obamacare -entre ellos Trump-, como que la ley está “en una espiral de muerte” por el aumento de algunas primas o que está provocando pérdidas de empleos.

Obama reconoce, por otro lado, que queda trabajo por hacer para “reducir los costos” de la atención médica, mejorar la calidad y ayudar a los estadounidenses que todavía no tienen un seguro, pero considera que los cambios deben hacerse sobre la ley existente.

El punto de partida debería ser que “cualquier cambio hará que nuestro sistema de salud sea mejor, no peor para los estadounidenses que trabajan duro. Esa siempre debería ser nuestra prioridad”, advierte Obama, que no alude en su comunicado a la votación programada para este jueves.

Ese voto en la Cámara de Representantes sobre el plan avalado por Trump para eliminar y reemplazar Obamacare sigue en pie, pese a las muchas dudas sobre si el presidente cuenta con los apoyos suficientes para que su propuesta prospere.

Con los demócratas unidos en el objetivo de impedir la derogación de Obamacare, si al menos 22 republicanos votan en contra del proyecto de ley que apoya Trump asestarán al presidente su primera gran derrota legislativa y en las últimas horas la cifra de detractores superaba la veintena, según los cálculos de medios y fuentes del Congreso.

Los legisladores de ultraderecha del Freedom Caucus consideran insuficientes los cambios que propone la nueva ley, mientras que los republicanos más moderados también se oponen a la propuesta porque temen que deje a millones de estadounidenses sin cobertura sanitaria.

En un esfuerzo contrarreloj para llegar a un acuerdo que impida una derrota del proyecto en la votación en la cámara baja, Trump se reunirá hoy a puerta cerrada en la Casa Blanca con los miembros del Freedom Caucus.

La eliminación de Obamacare fue una de las promesas principales de la campaña de Trump y algo que los republicanos llevan años queriendo hacer, aunque no están logrando ponerse de acuerdo en cómo ni en cuál es la mejor alternativa a la ley de Obama.

Esta semana, en una reunión a puerta cerrada en el Congreso, Trump advirtió de las consecuencias de no cumplir esa promesa, entre ellas la pérdida de votos y escaños republicanos en las elecciones legislativas de 2018, y el peligro añadido de que se esfumen las mayorías que ahora tienen los conservadores en ambas cámaras.

Related