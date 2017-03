México recibe mañana al líder Costa Rica en el partido más esperado

México, 23 mar (EFE).- La selección mexicana, segunda de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa Mundial de Rusia 2018, recibirá mañana al líder Costa Rica en el partido más esperado de la tercera jornada del certamen de clasificación.

Con una victoria y un empate, los mexicanos del entrenador Juan Carlos Osorio buscarán la victoria como locales para bajar a los centroamericanos de la punta de la tabla, un reto difícil por el buen momento por el que pasan los visitantes.

Será un partido atractivo en el que ambos cuadros saldrán en busca de goles, los mexicanos porque les toca por jugar en su casa, los costarricense porque el seleccionador Oscar Ramírez ya anunció su idea de buscar tres puntos.

“En el hexagonal se ha visto un nivel similar entre Costa Rica y México. Tenemos muchos muchachos que juegan afuera y eso ha sido un plus importante; hay once camisas verdes y debemos superarlas”, dijo Ramírez horas antes de salir rumbo a México.

Aunque empezó la eliminatoria acosado por los medios que aún no le perdonan la goleada 0-7 ante Chile en la Copa América, Osorio dio un golpe de autoridad en el arranque de la eliminatoria al vencer a Estados Unidos 1-2 en su Norteamérica y luego sacó un aceptable empate sin goles como visitante de Panamá.

Sin embargo, mañana sus delanteros deberán vulnerar al mejor portero del continente, Keylor Navas, titular en el Real Madrid, porque los seguidores del “tri” no le aceptarán nada diferente a ganar.

Luego de alcanzar los cuartos de final de la pasada Copa Mundial liderados por Navas, los costarricenses han aumentado su autoestima, tienen a varias figuras en ligas extranjeras, y mañana llegarán a México a ganar, lo cual propiciará un partido agradable.

Además de ese duelo, este viernes, Estados Unidos recibirá a Honduras y Trinidad y Tobago a Panamá. En la cuarta jornada, el martes próximo, México visitará a los trinitarios, Costa Rica a los hondureños y Estados Unidos a Panamá.

– Alineaciones probables:

México: José de Jesús Corona; Héctor Moreno, Diego Reyes, Rafael Márquez, Miguel Layún; Jonathan Dos Santos, Luis Montes, Héctor Herrera, Jesús Molina; Javier Hernández, Raúl Jiménez. Entrenador: Juan Carlos Osorio.

Costa Rica: Keylor Navas; Johnny Acosta, Giancarlo González, Kendal Waston, Ronald Matarrita, Cristian Gamboa; Celso Borges, Randall Azofeifa, Bryan Ruiz, Cristian Bolaños; Johan Venegas. Entrendor: Oscar Ramírez.

Arbitro: John Pitti Hernández (Panamá).

Estadio: Azteca de la ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Hora: 19:50 (01:50 GMT).

