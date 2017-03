El alcalde Murray reúne a los alcaldes de todo el condado para promover el ‘Day of Action’ para apoyar a los inmigrantes y la reforma migratoria

SEATTLE (21 de marzo de 2017) – El alcalde Murray reunió hoy a los alcaldes del condado en una conferencia de prensa para el lanzamiento del Day of Action (Día de Acción) para demostrar el apoyo a los inmigrantes y refugiados y también a la reforma migratoria integral. Los eventos anunciados por el alcalde Murray incluyen la capacitación Inmigración 101 para los empleados de la ciudad, incluida la policía de Seattle quienes se relacionan regularmente con los residentes. Además, presentó una convocatoria regional para todo el estado sobre inmigración que se llevará a cabo más adelante esta primavera. Estas iniciativas desarrolladas por el alcalde Murray, quien apoya a la comunidad de inmigrantes y refugiados, incluye la firma de un decreto ejecutivo que reafirma que Seattle es una Ciudad de Bienvenida y presenta el segundo Citizenship Workshop (Taller de Ciudadanía) más grande de Seattle.

Durante la reunión organizada por la US Conference of Mayors (Conferencia de Alcaldes de EE. UU.), el alcalde Murray junto con los alcaldes Eric Garcetti (Los Ángeles), Jorge Elorz (Providence, R.I.) y Tom Tait (Anaheim, CA) hicieron hincapié en la importancia que tienen la ciudades a la hora de abordar los desafíos creados por el deficiente sistema migratorio nacional. En ciudades grandes y pequeñas, los alcaldes presentarán el Day of Immigration Action (Día de la Acción Migratoria), con el objetivo de reunir a los líderes religiosos, los residentes, los interesados y las organizaciones comunitarias para distintos eventos que apoyen a los inmigrantes, compartan con ellos información importante sobre sus derechos y recursos disponibles, y destaquen su valor en la economía local y nacional.

Las actividades del Day of Action resaltan las contribuciones clave que los inmigrantes hacen a las ciudades y la nación. Además, los alcaldes le solicitan al Congreso y a la administración de Trump que se enfoquen en las reformas de sentido común que abordarán el deficiente sistema migratorio nacional de una manera eficiente, efectiva y compasiva.

“Seattle está orgullosa de ser parte de este grupo bipartidista de ciudades estadounidenses que luchan por defender los derechos civiles de nuestros residentes”, explicó el alcalde Murray. “Los líderes de la ciudad se están uniendo en esta era de políticas divisivas para enviar un mensaje sólido y de unidad que transmite esperanza a los miembros de sus respectivas comunidades, quienes están ahora siendo víctimas expiatorias de las políticas de la Casa Blanca y que viven con miedo”.

Seattle asume su estado de Ciudad de Bienvenida muy seriamente. Hemos tomado medidas firmes para proteger a todos nuestros residentes de cualquier incumplimiento sobre sus derechos constitucionales.

En la conferencia, el alcalde Murray anunció que entre las acciones realizadas en la Ciudad de Seattle para apoyar a los inmigrantes y a la reforma migratoria se incluyen las siguientes:

La presentación de una declaración del “Day of Action” reafirmando que Seattle es inclusiva, está abierta y le da la bienvenida a todos en la ciudad y llamó al gobierno federal a proclamar una reforma migratoria integral. La realización de la capacitación Inmigración 101 y el debate para todos los empleados de la ciudad, incluido el personal de primera línea quienes trabajan directamente con los residentes como los oficiales de la policía de Seattle y miembros relacionados. El alcalde Murray asistió al taller que se transmitió en vivo y se grabó para que pueda reproducirse después. La firma de la carta del US Conference of Mayor’s dirigida al Congreso solicitando la reforma migratoria integral. La solicitud de un pedido de acción para los residentes de Seattle pidiéndoles que le exijan a los funcionarios federales elegidos o les escriban a ellos para que apoyen las políticas a favor de los inmigrantes y los refugiados. El relanzamiento del sitio web de la Ciudad de Bienvenida de Seattle que presenta una lista de muchas de las acciones de la ciudad de bienvenida que Seattle ha realizado desde noviembre. El anuncio de la planificación de una convocatoria regional para todo el estado sobre inmigración que se realizará más adelante en esta primavera.

En enero, durante la reunión de invierno del US Conference of Mayors en Washington, los alcaldes adoptaron una resolución en donde solicitaban la proclamación de la reforma migratorio integral bipartidista, la continuación de programas que protejan el estado temporal de los Dreamers (Soñadores) y el reconocimiento de las contribuciones sociales, económicas y culturales de las comunidades de inmigrantes a nivel nacional.

Tom Cochran, CEO y director ejecutivo de la conferencia explicó en ese momento que “esta resolución es una política oficial de la organización y como director ejecutivo pretendo poner todo el poder de los alcaldes de la nación en ella”.

Los alcaldes están ampliando su mensaje utilizando el hashtag #MayorsStand4All en sus plataformas de redes sociales desde el 21 de marzo en adelante.

La US Conference of Mayors es una organización neutral oficial de las ciudades con poblaciones de 30,000 o más. Hay cerca de 1400 de estas ciudades en el país hoy, y cada una está representada en la Conferencia por su alcalde, el funcionario electo principal. Ponga Me gusta en Facebook en facebook.com/usmayors, o síganos en Twitter en twitter.com/usmayors.

Seattle es una Ciudad de Bienvenida porque creemos en la inclusión y la equidad. Los empleados de la ciudad no preguntan sobre el estado de ciudadanía y brindan servicios a todos los residentes independientemente de la situación migratoria. Los inmigrantes y los refugiados son bienvenidos aquí.