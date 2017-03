Trump cree que sus críticas a Kaepernick impiden que tenga equipo

Redacción Deportes (EE.UU.), 21 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha atribuido la responsabilidad de que el exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick todavía no haya firmado con algún equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) como agente libre.

Trump se enfrentó abiertamente con Kaepernick cuando el exjugador de los 49ers decidió no permanecer en pie durante la interpretación del himno nacional al comienzo de cada partido.

Kaepernick hace tres semanas decidió no seguir con los 49ers y entró al mercado de los agentes libres.

Durante un mitin la pasada noche en Louisville, Trump señaló que había leído un artículo sobre los temores de los dueños de los equipos de la NFL por contratar a Kaepernick y asegurar que le tenían miedo.

“No quieren que Donald Trump les mande un tuit rudo. ¿Pueden creerlo?”, expresó el mandatario estadounidense a sus seguidores presentes en el acto.

Después agregó que quería compartir la situación de Kaepernick y su opinión al respecto “con los residentes de Kentucky, porque a estos ciudadanos le gusta cuando otras personas permanecen de pie ante la bandera de Estados Unidos”.

La pasada temporada, la figura de Kaepernick se convirtió en el centro de la actualidad no por su rendimiento en el campo, sino por que puso una rodilla en el suelo durante las ceremonias del himno de Estados Unidos antes de cada partido que disputaron los 49ers para protestar por la presunta opresión contra la gente de raza negra del país.

Eso motivó a otros atletas de la NFL y de la NBA, especialmente, a levantar la voz y protestar de esa y otras formas contra la “brutalidad policial” y la “discriminación de las minorías”.

Al explicar sus acciones, Kaepernick llamó “racista” a Trump, entonces candidato presidente a la Casa Blanca.

Trump de inmediato le respondió cuando se le preguntó en una entrevista de radio sobre la protesta de Kaepernick durante el himno nacional.

“Personalmente no creo que sea algo bueno. Es terrible. Quizá (Kaepernick) deba encontrar un país que funcione mejor para él. Que lo intente. No va a suceder”, manifestó Trump durante la entrevista.

Días más tarde, Trump culpó a las protestas de Kaepernick por los bajos índices de audiencia de televisión que la NFL había presentado durante la temporada regular.

El domingo pasado, el cineasta afroamericano Spike Lee escribió en un mensaje en Instagram en el que aseguraba tener la impresión de que Kaepernick estaba desempleado no por su talento, sino por otra cosa.

“Esto huele mal. Apesta hasta lo mas alto del cielo”, manifestó Lee, quien cuestionó por qué los Jets de Nueva York no estaban interesados en Kaepernick.

El lunes, los Jets contrataron a otro pasador agente libre, Josh McCown, por una temporada y seis millones de dólares de salario.

Sin embargo, Kaepernick ha manifestado a sus allegados que si firma con algún equipo que le permita jugar la próxima temporada en la NFL se mantendrá de pie en las ceremonias en las que se interprete el himno nacional.

Kaepernick no quiere que el método de protesta que eligió ahora afecte al cambio positivo que él cree haber creado, indicaron fuentes cercanas al jugador.

Estrellas de la NBA como Carmelo Anthony y LeBron James le dieron su apoyo, pero todos se mantuvieron de manera respetuosa durante las interpretaciones del himno nacional al inicio de cada partido.

Por su parte la Federación de Fútbol de Estados Unidos estableció una norma en la que exige a los jugadores que vayan a la selección nacional de mantener el correspondiente respeto al himno nacional y permanecer de pie durante su interpretación.

El comisionado de la Liga Profesional (MLS), Don Garber, apoyó la medida al declarar que “el jugador que no se sienta identificado con el equipo nacional tiene toda la libertad de no acudir a la selección aunque sea elegido, pero si va debe respetar la camiseta que viste”.

