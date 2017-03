Obtenga una prórroga automática de seis meses para presentar; Free File ahora disponible para prórrogas

WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) les recordó hoy a los contribuyentes que si no podrán presentar sus impuestos para la fecha límite del 18 de abril, existe una opción fácil en línea para obtener más tiempo para completar su declaración.

El consejo para aquellos que no podrán completar su declaración de impuestos para el 18 de abril es: No entre en pánico. Los contribuyentes quienes necesitan más tiempo para completar su declaración pueden pedir una prórroga automática de seis meses. Una prórroga le permitirá tiempo adicional para reunir, preparar y presentar su documentación al IRS, sin embargo no extiende el tiempo para pagar los impuestos adeudados.

La manera más rápida y fácil de recibir la prórroga es a través de Free File: Presente su declaración federal de impuestos gratuitamente – en IRS.gov. Los contribuyentes pueden pedir una prórroga electrónicamente por medio del Formulario 4868. Este servicio es gratis para todos, sin importar su ingreso. La presentación del formulario le dará al contribuyente hasta el 16 de octubre para presentar su declaración. Para obtener la prórroga, los contribuyentes deberán estimar los impuestos que adeudan en este formulario y pagar el monto de lo adeudado.

Otras formas rápidas, gratis y fáciles de obtener una prórroga incluyen utilizar Pago Directodel IRS (en inglés), el sistema de pago electrónico de impuestos federales, o pagar con tarjeta de débito o crédito. No hay necesidad de presentar una petición de prórroga (Formulario 4868) por separado al hacer un pago electrónico e indicar que es para una prórroga. El IRS automáticamente lo contará como una prórroga.

El pago directo está disponible en línea y en la aplicación móvil IRS2Go. Es gratis, no requiere inscripción previa y provee una confirmación instantánea cuando un contribuyente somete un pago. Además, provee la opción de programar un pago hasta 30 días por adelantado. Los contribuyentes quienes usan una tarjeta de débito o crédito pueden pagar en línea, por teléfono o a través de la aplicación móvil IRS2Go. El procesador cobra una tarifa por dicho servicio, pero el IRS no cobra ninguna tarifa por el servicio.

Además de pedir una prórroga a través de Free File o pagos electrónicos, los contribuyentes pueden pedir la prórroga a través de un profesional de impuestos, si utilizan software de preparación de impuestos o si envían por correo un Formulario 4868 en papel. Los formularios están disponibles en IRS.gov/forms.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que una solicitud de prórroga provee tiempo adicional para presentar la declaración, pero no para pagar los impuestos adeudados. Los impuestos deben pagarse para la fecha límite original. Los contribuyentes deben presentar aun si no pueden pagar el monto de los impuestos adeudados. Si presentan una declaración o piden una prórroga de la fecha límite de presentación del 18 de abril, evitarán multas por presentar tarde, las cuales podrían ser hasta 10 veces más costosas que la multa por no pagar.

Los contribuyentes quienes pagan lo que pueden para la fecha límite reducen la cantidad total a la que son sujetos en multas e intereses. El interés es de un cuatro por ciento anual, calculado diariamente. La multa por presentar después de la fecha límite es generalmente de cinco por ciento mensual, y la multa por pagar después de la fecha límite es normalmente de un 0.5 por ciento mensual.

El IRS trabajara con los contribuyentes quienes no pueden pagar el monto de su deuda. Otras opciones de pago, tal y como conseguir un préstamo o pagar con tarjeta de crédito podrían resolver una deuda tributaria. La mayoría de las personas pueden establecer un plan de pago con el IRS a través de la herramienta Solicitud Electrónica para el Acuerdo de Pagos a Plazos en IRS.gov.

Cuando el presidente de los Estados Unidos firma una declaración de desastre para un área, el IRS puede posponer ciertas fechas límites tributarias para residentes y negocios localizados en el área afectada(en inglés). Los contribuyentes quienes son víctimas de un desastre natural pueden solicitar presentación automática y alivio tributario. Los contribuyentes fuera del área de desastre cubierta por una declaración, cuyos archivos necesarios para presentar, o pagos están dentro de la zona de desastre también podrían ser elegibles para alivio tributario. Los contribuyentes quienes fueron afectados recientemente por clima severo deben visitar Alrededor de la Nación en IRS.gov para alivio tributario debido a un desastre en su estado.

Otros contribuyentes quienes reciben más tiempo para presentar su declaración sin la necesidad de solicitar una prórroga incluyen:

Ciudadanos y extranjeros residentes de los EE.UU. quienes viven y trabajan fuera de los EE.UU. y Puerto Rico, automáticamente reciben una prórroga de dos meses para presentar su declaración. Tienen hasta el 15 de junio para presentar. Sin embargo, el pago de impuestos adeudados debe pagarse para el 18 de abril.

Miembros de las fuerzas armadas quienes prestan servicio fuera de los EE.UU. y Puerto Rico también reciben una prórroga automática de dos meses para presentar su declaración. Aquellos que prestan servicio en zonas de combate(en inglés) tienen hasta 180 días luego de salir de la zona de combate para presentar su declaración y pagar los impuestos adeudados. Los detalles están disponibles en la Publicación 3, La guía de las fuerzas armadas(en inglés).