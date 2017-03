Estados Unidos tendrá al derecho Roark como abridor ante Japón

Los Angeles (EE.UU.), 19 mar (EFE).- El piloto de la selección de Estados Unidos, Jim Leyland, tiene ya decidido al derecho Tanner Roark, de los Nacionales de Washington, como el abridor que el martes trabaje desde el montículo para enfrentarse a Japón en la segunda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

La cita será en el montículo del Dodger Stadium de Los Angeles, donde ya se encuentran las cuatro selecciones que van a disputar las semifinales a partir del lunes con el duelo entre Puerto Rico y Honduras.

El objetivo de Estados Unidos (4-2) en lo que va de torneo es lograr su primer pase a unas finales y de paso quitarles el invicto a Japón (6-0), además de vengarse de la derrota que sufrieron ante la selección nipona por 4-9, en el mismo escenario del Dodger Stadium.

Si Estados Unidos consigue la victoria y alcanza la gran final, entonces el lanzador elegido para ser abridor será el también derecho Marcus Stroman, de los Azulejos de Toronto.

Roark lanzó por última vez el 11 de marzo durante la derrota de Estados Unidos ante Dominicana por el Grupo C, cuando permitió tres carreras en una entrada y un tercio, en su única presentación del Clásico Mundial.

Recibió la confianza para la semifinal en parte porque el as de los Rays, Chris Archer, regresó al campamento de Tampa Bay y no participará en el resto del torneo.

Archer, que abrió el juego que Estados Unidos le ganó a Colombia, prefirió lanzar este jueves pasado para mantener sus mismos días descanso entre salidas de cara al Día Inaugural, de acuerdo con el Tampa Bay Times.

Pero Estados Unidos no tenía juego ese día y por lo tanto su participación en el Clásico llegó al final.

Stroman, Drew Smyly y Danny Duffy abrieron los juegos de Estados Unidos en segunda ronda y todos ellos hicieron una gran labor, aunque tanto Stroman, como Duffy no tuvieron su mejor comienzo para luego recuperase.

Mientras que el zurdo Smyly, que esta temporada va a estar con los Marineros de Seattle, si realizó una gran labor, en el duelo que mantuvo con su nuevo compañero de equipo, el venezolano Félix Hernández.

Mientras que el bullpen de Estados Unidos ha hecho una gran labor en lo que va de torneo y tendrá también el apoyo del cerrador Mark Melancon, de los Gigantes de San Francisco, que ha sido incorporado como último aporte al equipo nacional de Estados Unidos que permite el reglamento del torneo.

