Dimes y diretes con Trump

Por Horacio Ahumada:

Francamente mis estimados lectores, no me está agradando absolutamente nada estos inicios de la nueva administración presidencial de Donald Trump, sobre todo insisto en que un ejecutivo de la categoría de un presidente de una nación, no debería de usar el twitter como una forma de comunicación oficial, sobre todo de sus propios comentarios que son los más importantes en estos momentos, como el que manifiesta de que cree que Barack Obama haya intervenido sus teléfonos de su centro de operaciones de campaña en la torre Trump de la Quinta Avenida de Nueva York.

Me pregunto yo que si se atreve a enviar este tipo de comentarios podría enfrentar en el futuro un juicio político capaz de sacarlo de la oficina oval, seguro estoy que su sequito de asesores le advierten que podría meterse en serios problemas de demandas por ser tan bocón y tan usuario de redes sociales que no van con una envestidura como la que tiene, a lo mejor los asesores no son lo que son como el caso de la falta de respeto de su asesora Kellyanne Conway frente a las principales autoridades de Colegios y Universidades afroamericanas que, sin pena ni respeto, se subió a los sillones de la oficina presidencial con todo y zapatos y en una pose nada profesional para tomar fotografías del evento, esto nos trae el pensamiento del desorden que impera dentro de la Casa Blanca y el Capitolio, sobre todo se han visto escenas por las ventanas de la Casa Blanca donde se ve muy claramente las airadas discusiones con su otro asesor llamado Steve Bannon, Jefe de seguridad y asesor personal, que se nota tienen dicen un carácter bastante fuerte capaz de gritarles en su propia cara a nuestro presidente, y digo nuestro porque esa es la realidad aunque haya miles de manifestantes que gritan y anuncian que no lo es. Otro de los detalles de los dimes y diretes es la forma en que firma sus órdenes presidenciales que han sido derrotadas en temas migratorios, tiene a los Dreamers en expectativa, la verdad que es una locura, y muchas cosas tan importantes como es el sistema de salud que va a substituir al Obamacare, los ancianos se sienten inseguros con su cobertura de salud, los importadores, China, Rusia, Europa América Latina, todo el mundo anda en dimes y diretes, por lo mismo, porque no se ve nada oficial ni seguro, no se puede manejar esta nación a través de twitters llamadas, correos, creo que la información debe de ser más completa y mas oficial para evitar de esta forma los dimes y diretes. Hay muchos pendientes que se deben de tomar en forma y tiempo para que toda la población estadounidense estemos tranquilos y sobre todo en materia de inmigración ya que nuestros hermanos indocumentados se encuentran atemorizados con tanta información falsa que se ha generado por vivales que solo buscan divertirse con el miedo ajeno. Y por todo esto solicito a los colegas periodistas y medios de comunicación que en vez de asustar para ganar audiencia deberíamos de informar lo que es debido.

MUCHAS GRACIAS.