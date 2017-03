Mazda 2017 CX-9: Suavidad incondicional

Por Martha Montoya con colaboración de Gustavo Montoya

Este año la Mazda CX9 sigue dando seguridad y suavidad. En mis viajes en las diferentes ciudades de Estado de Washington los caminos siguen siendo emocionantes pero también preocupantes si no tienes un buen vehículo; Especialmente en esta temporada de invierno que ha sido más cruda de lo que ha sido normal para mí. La SUV Mazda CX-9 2017 me hace sentir segura se siente segura. Con tracción en todas las ruedas y opciones de conducción con el motor da tranquilidad. Esta vez note que las puertas se sienten más pesadas y necesitan un empujón más fuerte para cerrar completamente. Adicionalmente su estabilidad en las curvas también contribuye a una experiencia de conducción serena y segura. La amortiguación fue fabulosa porque no sentimos incomodidad.

El sistema de entretenimiento del 2016 al 2017 es igual en donde el pasajero también puede hacer los cambios de estaciones de radio, ajustar volúmenes y llamadas porque la consola está situada en la mitad de los asientos, facilitando acceso la asistencia para asistencia pasajero al piloto.

El interior es muy cómodo y ergonómico. No solo para el conductor sino para los pasajeros, especialmente atrás. Generalmente los vehículos ponen énfasis en los asientos de chofer y pasajero y los demás son olvidados. Esta Mazda tiene esto muy en mente confirmado por mis invitadas que disfrutaron al conducir conmigo.

Las conexiones para los teléfonos para pasajeros en la parte de atrás. En la actualidad todos tenemos un teléfono celular o dispositivo y facilitar carga para los pasajeros de atrás es importante. En esta edición si esta la opción instalada para los pasajeros de atrás.

La mejor parte fue estacionar en el centro de Seattle y diferentes ciudades alrededor. Teniendo espacios reducidos con mucha gente local y con cientos de turistas y residentes, muchos coches y camiones, estacionar puede ser desafiante. Las cámaras y ayudas de monitores hace fácil estacionar que no es tan fácil para muchas. La cajuela nos dio espacio suficientemente para colocar las maletas, y equipaje de viaje. Me gusta mucho la altura para cargar y descargar porque no me tengo que agachar y facilita menos esfuerzo a mi espalda.

La CX-9 viene inspirada con tecnología que da confianza. El sistema de seguridad que incluye cámaras y radares para darle el sexto sentido al conductor alrededor del automóvil.

La CX-9 viene en tres modelos diferentes que empiezan en $33,520 con la CX9 Sport hasta la Grand Touring de $44,970. CX9 Sport, Touring, y Grand Touring vienen disponibles con la opción para tracción en cuatro ruedas, muy útil en nuestro noroeste del pacifico. Consumo de gasolina difiere un poco con la tracción de dos y cuatro ruedas. – AWD 22/28 millas por galón. Ciudad y Autopista respectivamente. La Mazda CX9 sigue liderando la categoría en CarandDriver y Forbes en SUV para este año hasta la fecha.

Foto mazda usa news