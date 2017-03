Juanes escribe su 1ra canción en inglés

NUEVA YORK (AP) _ Con la ayuda del compositor estadounidense PooBear, Juanes escribió “Goodbye For Now”, su primera canción en inglés.

El tema forma parte del anticipado álbum visual del rockero colombiano, “Mis planes son amarte”, cuyo lanzamiento está previsto en los próximos meses.

“Desde hace como cuatro o cinco años grababa pues en inglés, pero la verdad es que me cuesta mucho”, dijo Juanes a la AP en una presentación reciente de su nueva producción en Nueva York.

“Hice varios experimentos y no quedaban muy bien, hasta que finalmente en esta oportunidad ya, después de estar varios años viviendo acá en el país y conociendo más el lenguaje, pues me adapté más fácil a hacerlo”, añadió.

En mayo de 2006, Juanes publicó en Instagram una foto en blanco y negro de él y Poo Bear aparentemente trabajando en Los Ángeles. “Making magic” (haciendo magia), escribió.

PooBear, la pluma detrás de éxitos como “Caught Up” de Usher y “She Ain’t You” de Chris Brown, “es un compositor increíble”, dijo Juanes. “Sentados ahí hablamos de sentimientos y de cosas y él escogía pues las palabras adecuadas”.

“Para mí es difícil hacerlo en inglés”, recalcó, “pero tenía muchos deseos de intentarlo”.

El músico y productor estadounidense dijo el miércoles a la AP en un email que “trabajar con Juanes fue un sueño hecho realidad”.

“Juanes es una leyenda viviente, así que poder escribir su primera canción en inglés fue absolutamente un honor”, dijo PooBear. “ííEs uno de los superastros más talentosos y humildes con los que he tenido el placer de trabajar!!”.

El resultado es “Goodbye For Now”, que quiere decir “Adiós por ahora” y que encaja dentro de la historia de su álbum visual, sobre una especie de astronauta y viajero del tiempo que aterriza en la actualidad en busca de una diosa indígena que es el amor de su vida.

“Let’s say goodbye for now / And go our separate ways / It hurts down to my soul watching us go / It will hurt more if we stay”, canta el astro con su característica mezcla de ritmos colombianos con rock. “Doesn’t mean I don’t love you / Doesn’t mean you lose my security / Doesn’t mean you can’t love me / Doesn’t mean we will never speak”.

Juanes ya había cantado en inglés en sus conciertos, a menudo interpretado alguna canción de Bob Marley, o en eventos especiales como un homenaje a los Eagles (“Hotel California”) y un concierto conmemorativo por el 75 natalicio de John Lennon (“Woman”). Asimismo, grabó una frase en inglés en su dueto con Tony Bennett “The Shadow Of Your Smile” e incluyó “It’s Time to Change” en el título y estribillo de su éxito “Odio por amor”.

“Goodbye for Now”, sin embargo, es la primera canción original y completa que graba en inglés y la única en esta lengua en “Mis planes son amarte”.

El disco también incluye los sencillos “Fuego” y “Hermosa ingrata”.