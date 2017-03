Declaraciones del alcalde de Seattle sobre decreto de prohibición de viajes

SEATTLE— El alcalde de esta ciudad, Edward B. Murray, emitió declaraciones luego de que el presidente Trump decretó la prohibición de viajar y de refugiados. Según el alcalde, “suspender temporalmente el programa de refugiados de la nación y simplemente sacar a un país de la lista de prohibición de viajar, no reduce la ignorancia que predomina en el decreto del presidente Trump, esto sigue siendo perjudicial. Los refugiados que están escapando de un conflicto que pone en riesgo sus vidas deben poder acudir a Estados Unidos, y los inmigrantes deben tener toda oportunidad para alcanzar lo que nuestro país promete. Este nuevo decreto no se alinea con los valores de Estados Unidos y, nuevamente, es probable que no sea coherente con lo estipulado en la Constitución de los Estados Unidos, agregando que “Como dije el mes pasado en mi discurso State of the City en Idris Mosque al norte de Seattle, mientras el presidente está ocupado cerrando puertas y construyendo muros, nosotros estamos abriendo nuestros brazos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que Seattle siga manteniendo vivos estos valores como una ciudad de bienvenida”.

Mediante el decreto ejecutivo del presidente Trump se impone una prohibición de 90 días sobre las nuevas visas para los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Así mismo, a través de esta medida se suspende el programa para refugiados de la nación durante 120 días y se reduce la cantidad de refugiados que tienen permitido ingresar a los Estados Unidos a 50,000 por año. Esta cifra es de menos de la mitad de la cantidad que tenía permitido ingresar anualmente bajo el presidente Obama.