“Beauty and the Beast”, un filme dispuesto a reventar la taquilla

Los Ángeles, 16 mar (EFEUSA).- Tras los estrenos de dos películas muy taquilleras como “Logan” y “Kong: Skull Island”, la cartelera de marzo continúa acogiendo grandes apuestas de los estudios y este fin de semana llegará a los cines la nueva y esperada versión de “Beauty and the Beast” de Disney.

Con Emma Watson y Dan Stevens como la nueva pareja protagonista de este cuento, “Beauty and the Beast” cuenta con la dirección de Bill Condon (“Dreamgirls”, 2006) y en las últimas semanas se ha visto rodeada de polémica en países como Rusia o Malasia por la inclusión de un rol homosexual en su trama.

Con personajes de carne y hueso a diferencia de la cinta animada de 1991, “Beauty and the Beast” narra el romance entre un monstruo y una joven que trata de lograr la libertad de su padre.

El realizador Danny Boyle presenta “T2 Trainspotting”, la secuela de la cinta “Trainspotting” (1996) que se convirtió en todo un fenómeno entre los jóvenes de los años 90.

De nuevo con Ewan McGregor y Robert Carlyle liderando el elenco, “T2 Trainspotting” retoma la acción frenética de la película original y muestra el regreso a Escocia del personaje de Renton veinte años después.

Por su parte, “The Belko Experiment” relata un macabro juego en el que un grupo de empleados de una empresa se ven obligados a matarse los unos a los otros.

Greg McLean, director de “Wolf Creek” (2005), lleva las riendas de este thriller en cuyo reparto figuran Tony Goldwyn, John Gallagher Jr. y la intérprete latina Adria Arjona.

Entre los estrenos limitados de la semana sobresale “Song to Song”, el nuevo trabajo del cineasta de culto Terrence Malick.

Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara y Natalie Portman encabezan una poética mirada y exploración de la escena musical de Austin (Texas).

