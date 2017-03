Earth, Wind & Fire trae un sonido suave a la The Washington State Fair (Feria Estatal de Washington) el 22 de septiembre

Puyallup, WA –el 13 de marzo, 2017 – Prepárese para una velada con Earth, Wind & Fire cuando traen sus éxitos de R&B conocidos por todo el mundo a la Washington State Fair el viernes, 22 de septiembre, 2017. Earth, Wind & Fire es el grupo número siete en ventas de todos las épocas de los Estados Unidos. Con un sonido original, el viaje legendario del grupo ha establecido el estándar para música através todos los géneros.

Una de las fuerzas contemporáneas más importantes, innovadoras, y comercialmente invencibles del siglo XX, Earth, Wind & Fire ha lanzado un total of 23 álbumes. Han grabado ocho sencillos R&B número uno y ocho álbumes Doble Platino de los 10 Más Populares. El grupo ha ganado más de 50 álbumes de oro y platino, y ha vendido 90 millones de álbumes mundialmente, ganándose un lugar sólido en la lista de artistas que más han vendido de todas las épocas.

Earth, Wind & Fire se ha introducido al Rock and Roll Hall of Fame (Salón de Fama del Rocanrol) (2000) and The National Academy of Recording Art & Science (NARAS) (La Academia Nacional del Arte y de la Ciencia de la Grabación) le galardonó con su honor más alto, El Grammy Lifetime Achievement Award (Premio Grammy para Logro Vitalicio) en 2016, un total de nueve premios Grammy para el grupo. El conjunto también ha ganado premios de logro vitalicio del ASCAP, del NAACP y de los Premios BET.

La venta adelantada de entradas empieza el miércoles, 15 de marzo a las 10 de la mañana. Navegue a www.thefair.com y afíliese a nuestro E-Club gratis para tener acceso a los mejores asientos y ofertas de entradas. Los socios del E-Club tienen la oportunidad de comprar entradas a todos los espectáculos de la alineación de la Serie de Conciertos Columbia Bank antes que el público general.

La venta de entradas al público general empieza el sábado, 18 de marzo a las 10 de la mañana. Cuestan $80/$70/$45 y se incluye la entrada a la Feria. Se puede conseguir las entradas en el sitio web de la Feria, http://www.thefair.com/fun/details/earthwindandfire o por teléfono al (888) 559-FAIR (3247) diario desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde PDT. Las entradas también pueden comprarse en persona en la taquilla de la Washington State Fair en 9th Ave SW y Meridian St. los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las compras en línea y por teléfono están sujetas a cargos estándares de procesamiento. Las entradas compradas en la taquilla cobrarán $2 por boleto como cargo de servicio.



Fiesta Antes del Concierto

Los que tienen entradas al concierto que quieren empezar la fiesta temprano, pueden comprarse entradas a la fiesta antes de la función, presentada por KJAQ. Júntese con otros fanáticos en la carpeta “VIP” justo a la entrada del Portón “Gold” para diversión, comida y premios antes que Earth, Wind & Fire salga al escenario. Las entradas cuestan $40 cada una y no incluyen la entrada al concierto. El precio incluye una cena proveída por The Vault Catering, una bebida gratis y un bufé de postres. Disfrute de una atmósfera de diversión con personalidades de KJAQ, un DJ de fiesta, música, juegos y premios, con un bar disponible. Un cordón conmemorativo “VIP” e insignias se incluyen en el costo. Las puertas se abren a las 5 de la tarde, la cena se sirve a las 17:30. ¡Todos los que tienen entrada a la fiesta antes del concierto se entrarán automáticamente a una rifa para ganar un mejoramiento de asiento a la primera fila para dos! Hay que estar presente para ganar cuando se anuncia a las 18:15 para ganar. El artista NO se presentará en la fiesta. La fiesta antes del concierto NO INCLUYE la entrada al concierto ni a la Feria. Se requiere una entrada separada para la Feria y la Gradería.

El concierto forma parte de la Serie de Conciertos Columbia Bank. Se empezará también la venta de entradas para otros artistas en los meses venideros. Navegue a www.thefair.com para ver la alineación corriente, o inscríbase en línea para recibir anuncios de oportunidades de venta adelantada ANTES que las entradas a conciertos se pongan en venta al público. Hasta hoy, los conciertos son:

FECHA FUNCIÓN HORA PRECIOS (se incl. la entrada a la Feria) V, 1º de septiembre Nickelback con invitado especial Daughtry 19:30 $100, $90, $80 S, 2 de septiembre Lady Antebellum con invitados especiales Kelsea Ballerini & Brett Young 19:30 $100, $90, $80 D, 3 de septiembre Steven Tyler 19:30 $90, $80, $60 J, 7 de septiembre Eliminaciones del Rodeo – Función de Tarde 18:30 $30, $20, $15 o familia de cuatro para el 4 de sept. $66 V, 8 de septiembre Eliminaciones del Rodeo con un concierto de Granger Smith 18:30 $40, $30, o solo concierto (entrada general a la pista) $40 S, 9 de septiembre Eliminaciones del Rodeo – Función de Día 13:00 $35, $25, $15 o familia de cuatro para el 4 de sept. $66 S, 9 de septiembre Eliminaciones del Rodeo con concierto de Easton Corbin 18:30 $40, $30, o solo concierto (entrada general a la pista) $40 D, 10 de septiembre Finales del Rodeo de Puyallup 13:00 $40, $30 L, 18 de septiembre Casting Crowns con invitado especial Matthew West 19:30 $50, $40, $30 Mi, 20 de septiembre Thomas Rhett 19:30 $90, $80, $70 V, 22 de septiembre Una Velada con Earth, Wind & Fire 19:30 $80, $70, $45 D, 24 de septiembre Jason Aldean con invitado especial Kane Brown 19:30 $150, $140, $100

The Washington State Fair (La Feria Estatal de Washington) es una de las ferias más grandes del mundo y la más grande del Noroeste Pacífico. Empezó en 1900 en Puyallup y acuden más de un millón de concurrentes al único evento más concurrido del estado. Espectáculos estelares, el Rodeo PRCA, atracciones, exhibiciones, comida, flores y animales son lo que más destaca de este evento de 20 días que se lanza el viernes del fin de semana de Labor Day (el Día del Trabajo). Para más información sobre la Washington State Fair del 1º al 24 de septiembre, 2017 (clausurado los martes y el 6 de septiembre), navegue a www.thefair.com.