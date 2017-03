Cuarón: “Quería regresar a México para hacer la película que he soñado”

México, 14 mar (EFE).- Después de 17 años sin rodar en su país natal, el director Alfonso Cuarón veía el regreso a México como “una necesidad”, y hacerlo con la película “Roma”, cuyo rodaje acaba de finalizar, ha sido cumplir un “sueño” a través de una experiencia “muy personal”.

El largometraje “tiene mucho que ver con elementos y vivencias de mi infancia”, afirmó en una rueda de prensa el director, cuya último rodaje en México fue el de “Y tu mamá también”.

Tras el éxito cosechado por “Gravity” (2013), que le hizo merecedor de dos Óscar por la mejor dirección y montaje, quería regresar a México para rodar “la película que he soñado hacer”.

“En vez de salirme por la tangente industrial, regresar a lo que es mío”, reflexionó Cuarón.

Narrar la historia de una familia capitalina de clase media en la década de los 70 fue una vivencia tan personal que en esta ocasión, excepcionalmente, no pidió asesoramiento a sus colegas Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu.

“Ellos entendieron el porqué”, apuntó Cuarón, quien agregó que esta vez los directores le ofrecieron su “empuje” animándole a continuar con el proyecto, con el que tenía varias dudas.

Y bromeó: “En realidad no tengo asesoramiento ahora, esperan que me meta en el cuarto de edición”.

El cineasta quiso mantener el misterio sobre los detalles de la trama cinta, así como del reparto, hasta que se estrene la cinta en 2018.

“Platicaremos (de este aspecto) el año que entra”, comentó.

Para el reparto de “Roma”, el director quiso contar con actores de bajo perfil, aunque se conoce que entre los intérpretes estarán Marina de Tavira (“El señor de los cielos” y “Las Aparicio”), y los debutantes Daniela Demesa, Marco Graf y Yalitza Aparicio.

Aseguró que, aunque no reside en México, sí está “en contacto” con lo que ocurre en el país y su cabeza sigue pensando en su tierra.

“Podemos platicar horas del estado del país y vamos a tener las mismas opiniones”, aseveró el cineasta al ser preguntado sobre cómo ve México.

El director rechazó expresar su opinión sobre las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que su postura, argumentó, es igual a la de “todos los mexicanos”.

“¿Por qué darle tanto tiempo a ese señor? No le ayuden, no le den mucho tiempo en sus noticias”, dijo a los periodistas.

Tampoco respondió qué le parecieron las palabras que Gael García Bernal pronunció en la pasada gala de los Óscar durante la presentación de un galardón, con las que se mostró en contra de “cualquier tipo de muro que quiera separarnos”.

Cuarón señaló que no vio la gala porque estaba trabajando, pero señaló con humor que “si lo dijo Gael, está a todo dar (muy bien)”.

En cuanto a la escasez de figuras latinas entre los nominados a los Óscar de este año, el cineasta consideró que se le da “mucha importancia” a estos premios, los cuales en realidad son “una industria”.

“Son una herramienta de mercadotecnia que no tiene nada que ver con el estado artístico del cine como lenguaje”, argumentó.

Con “Roma”, el cineasta hace que la capital regrese a inicios de los 70, lo que implicó un arduo trabajo con las fachadas y ambientación, porque cuando llegaban a una localización determinada siguiendo la pista de una foto antigua, descubrían que se había convertido en “un lugar irreconocible”.

A través de las fotos de entonces, también descubrió otro aspecto que le “llamó la atención”, la creciente presencia de problemas de obesidad entre los ciudadanos.

Cuarón aprovechó para lamentar los inconvenientes causados por el equipo de rodaje cuando cerraron la transitada Calzada México-Tacuba para recrear la masacre estudiantil ocurrida el 10 de junio de 1971 y conocida como “el Halconazo”.

“Quiero pedir disculpas por las molestias que la película pudo haber ocasionado”, expresó, si bien defendió que el “98 % de los vecinos” de la zona mostraron su “apoyo absoluto” al rodaje.

Ese respaldo lo achacó a que el cine es una de las pocas cosas que brinda “buenas noticias” a México, además de los jóvenes que aparecen en las portadas por ganar premios internacionales de robótica.

