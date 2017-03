Copa MX espera solución de conflicto de árbitros para jugar cuartos de final

México, 13 mar (EFE).- La Copa MX del Clausura 2017 fútbol mexicano aguarda la resolución del conflicto entre los árbitros y la Federación Mexicana de Fútbol, que suspendieron la décima jornada de la Liga el pasado fin de semana, para jugar los cuartos de final martes y miércoles.

Los partidos en la fase de los ocho mejores son: Santos Laguna ante Cruz Azul, Tijuana-Morelia, Monterrey-Puebla y Chivas del Guadalajara-Ciudad Juárez, único equipo de la Liga de Ascenso que sigue en competencia.

Por reglamento, los equipos que juegan como visitantes deben viajar a la sedes de los partidos 24 horas antes, pero ante la incertidumbre de otra posible suspensión no están seguros de hacer sus traslados.

La continuación de la Copa MX está en duda luego de que el pasado viernes los árbitros mexicanos decidieron parar y no pitar la décima jornada al considerar que no contaron con el apoyo de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, que sancionó de manera parcial a dos jugadores que intentaron agredir a dos colegiados.

El paraguayo Pablo César Aguilar (América) y el argentino Enrique Luis Triverio (Toluca) agredieron a dos centrales el pasado miércoles, en los octavos de final de la Copa MX, y el viernes la Comisión Disciplinaria de la Femexfut los castigó con 10 y 8 partidos de suspensión, respectivamente.

La decisión de los árbitros fue forma de presión y de manifestar su desacuerdo ante las sanciones. Ante tal acción, la Federación y la Liga MX decidieron suspender la décima jornada del Clausura 2017 y acusaron a los árbitros de no cumplir con su trabajo al tomar decisión “unilateral”.

Los dueños de equipos y presidentes y los árbitros han sostenido reuniones privadas, unos para darle cause al tema y otros para reforzar sus posiciones, pero hasta el momento ningún grupo las ha hecho públicas.

Este lunes se espera que haya una resolución en una reunión entre dirigentes de la Federación y los centrales ya que más partidos suspendidos en la Copa y una segunda jornada de Liga sin actividad sería un duro golpe para el fútbol mexicano.

