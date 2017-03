Varios grupos cancelan visita a ONU en protesta por veto migratorio de Trump

Naciones Unidas, 10 mar (EFEUSA).- Al menos tres organizaciones han decidido no participar este año en la comisión sobre la mujer de la ONU en protesta por el veto migratorio de EE.UU. contra varios países de mayoría musulmana, según confirmó hoy la organización.

La cita, que comienza el próximo lunes y que se prolonga durante dos semanas, reunirá en la sede de Naciones Unidas a miles de representantes gubernamentales y de la sociedad civil.

Entre los grupos que han decidido no acudir figura la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, fundada en 1915 y que desde 1948 está acreditada ante la ONU.

La organización tomó la decisión tras la primera orden sobre inmigración firmada por el presidente Donald Trump y bloqueada por la Justicia; y ha decidido mantenerla tras las recientes nuevas medidas anunciadas por la Casa Blanca.

Su secretaria general, Madeleine Rees, defendió hoy la decisión en un artículo de opinión, en el que denunció que mujeres de varios países no han podido obtener visados para acudir a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

Según Rees, entre ellas figuran ciudadanas de los Estados de mayoría musulmana afectados por el veto de Trump, pero también de otras naciones como Colombia, Nepal, Bangladesh, Nigeria o la República Democrática del Congo.

“Como resultado del vergonzoso veto de viajes de la Administración Trump, las mujeres de varios países saben que no son bienvenidas en Estados Unidos”, apuntó.

ONU Mujeres, sin embargo, dijo hoy que no ha recibido informaciones sobre problemas de visados para ninguna mujer de los países afectados por la medida.

“Confiamos en que EE.UU., como país anfitrión de la ONU, continúe permitiendo a la organización llevar a cabo su fundamental trabajo, incluyendo el importante diálogo con representantes de gobiernos y sociedad civil”, señaló la agencia en una declaración remitida a Efe.

Según ONU Mujeres, varias organizaciones no gubernamentales han contactado con las autoridades estadounidenses para expresar la importancia de la comisión de la mujer y pidiendo apoyo para que los participantes obtengan visados.

Además, confirmó que tiene constancia de que al menos tres ONG han decidido no asistir a la cita en protesta por el veto migratorio, pero dijo seguir esperando una gran participación, como en años anteriores.

La revisada orden ejecutiva sobre inmigración, presentada esta semana por el Gobierno estadounidense, suspende el programa de refugiados durante 120 días, así como la concesión de visados durante 90 días a seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán).

El objetivo, según Washington, es dar tiempo para revisar los procesos de autorización de las entradas y evitar la llegada de terroristas.

La anterior orden, que a excepción de nuevas precisiones y de sacar a Irak de la lista de países, era muy parecida a esta última, fue inhabilitada por un tribunal federal de apelaciones tres semanas después de ser firmada por Trump.

Varios estados han anunciado ya que llevarán también a los tribunales este segundo veto migratorio.

Related