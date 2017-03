James Cameron anuncia un nuevo retraso en el estreno de “Avatar 2”

Los Ángeles, 10 mar (EFE).- La segunda parte de “Avatar”, la película de mayor recaudación en la historia, no llegará a los cines en la Navidad de 2018, tal y como se había anunciado previamente.

Así lo aseguró James Cameron en unas declaraciones publicadas hoy por el diario The Toronto Star, de la que se hacen eco las principales revistas de Hollywood.

“Bueno, 2018 no va a ocurrir. No hemos anunciado una fecha de estreno firme”, indicó el cineasta.

De esta manera, la secuela de la franquicia, que tendrá finalmente cinco entregas, se retrasa por tercera vez.

Originalmente, el filme iba a llegar a la cartelera en diciembre de 2014, pero tras tomar la decisión de rodar las cuatro secuelas de forma seguida, Cameron reveló en abril del año pasado que su intención era que la primera de ellas viera la luz en Navidad de 2018.

El realizador pretendía que las tres secuelas posteriores se estrenasen en la Navidad de 2020, 2022 y 2023.

Cameron no se pronunció sobre un posible retraso en el estreno de esos filmes.

“Lo que la gente tiene que entender es que esto es una cadencia de estrenos. No estamos haciendo ‘Avatar 2’, sino que estamos haciendo ‘Avatar 2’, ‘3’, ‘4’ y ‘5’ a la vez. Es un proyecto épico. Algo similar a la construcción de la presa de las Tres Gargantas”, añadió.

Cameron reveló que completar estas películas le obligará a pasar los próximos 8 años volcándose en ellas por completo.

“No es un plazo de locura si lo piensas. Nos llevó cuatro años y medio hacer la película original y ahora estamos haciendo cuatro. A esto me dedico todo el día. Hemos avanzado mucho en el diseño de las criaturas y los sets. Es excitante. Ojalá lo pudiera compartir con el mundo. Pero lo desvelaremos cuando llegue el momento”, manifestó.

Con 2.788 millones de dólares recaudados en todo el mundo, “Avatar” (2009) se mantiene como la cinta más taquillera de la historia del cine a escala internacional, por delante de “Titanic” (2.187 millones) y la reciente “Star Wars: The Force Awakens” (2.064 millones), según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Related