Proteja su computadora e información personal, financiera y tributaria

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó hoy a los contribuyentes que tomen precaución y protejan su información personal, financiera y tributaria, particularmente durante la temporada de impuestos.

El IRS ha desarrollado una serie de consejos, la Guía de la temporada de impuestos, para ayudar a los contribuyentes a navegar temas tributarios comunes conforme se aproxima la fecha límite del 18 de abril. Este es el sexto en una serie de 10 consejos.

El IRS insta a los contribuyentes a que tengan cuidado en línea y les recuerda que deben tomar medidas para proteger su información personal y cuidarse del robo de identidad. Esto aplica durante todo el año pero en particular durante la temporada tributaria, cuando los contribuyentes pueden anticipar su reembolso de impuestos o esperan información acerca del estado de su declaración.

“El IRS trabaja todo el año para proteger a los contribuyentes de las estafas y el robo de identidad,” dijo John Koskinen, Comisionado del IRS. “Pero la agencia no lo puede hacer todo. Los contribuyentes tienen que hacer su parte y tomar ciertas precauciones para mantenerse a la vanguardia de los que pretenden estafar.”

Trate su información personal como si fuera dinero en efectivo – en otras palabras, no la provea a cualquier persona. Números de seguro social, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y de cuentas de servicios públicos pueden usarse para robarle dinero o abrir cuentas a su nombre. Cada vez que un contribuyente recibe una solicitación de información personal debe considerar si realmente es necesaria esa solicitación. Los estafadores harán todo lo posible por hacerse pasar por personas confiables y legítimas.

Evite las estafas de pesca de información o phishing

La manera más fácil para que los criminales roben información confidencial es sencillamente pidiéndola. Los contribuyentes deben aprender a reconocer correos electrónicos fraudulentos de tipo phishing, llamadas telefónicas o textos en los que la persona que llama o envía el mensaje se hace pasar por una organización reconocida como un banco, compañía de tarjeta de crédito o hasta el IRS. Estas trampas generalmente solicitan de manera urgente que los contribuyentes entreguen información confidencial como contraseñas, números de seguro social, números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito. El correo electrónico puede llegarle con un asunto que dice que se ha ganado un crucero o que tiene que actualizar su cuenta inmediatamente. No abra enlaces o documentos adjuntos de correos electrónicos sospechosos. Puede que contengan malware.

Asimismo, no asuma que anuncios de publicidad en internet, anuncios en ventanas emergentes o “pop-ups” o correos electrónicos provienen de compañías respetables. Investigue las compañías para averiguar si son legítimas. Cuando esté en línea, un poco de información puede ahorrarle dinero y reducir los riesgos de seguridad. Si un anuncio parece demasiado bueno para ser cierto, tome un momento para investigar la compañía detrás del anuncio. Ingrese el tipo de compañía o el producto a una búsqueda en línea con ciertos términos como “quejas,” “estafas” o “denuncias.”

Nunca descargue software de un anuncio pop-up que diga ser de “seguridad.” Una estrategia muy dominante es aquella donde aparece un anuncio pop-up que le dice que ha detectado un virus en su computadora. Le pide de manera urgente que descargue un supuesto paquete con software de seguridad. No se deje engañar. Probablemente se trata de un virus que será instalado en su computadora. Compañías de software de seguridad respetables no promueven sus servicios de esta manera.

Proteja su información personal

Los contribuyentes no deben llevar consigo sus tarjetas de seguro social u otros documentos que puedan incluir este número. El número de seguro social debe ser proporcionado únicamente cuando sea necesario. En ocasión, algunos negocios suelen pedirlo aunque no sea esencial.

Si va a presentar información personal, hágalo únicamente por medio de sitios web codificados. Si hace compras o transacciones bancarias en línea, fíjese que sea en sitios cifrados. Para determinar si un sitio web está cifrado, busque las siglas “https” al principio del domicilio de internet (la “s” significa que el sitio es seguro). Algunos sitios web usan las cifras únicamente en la página de ingreso. Si alguna parte de la sesión no está cifrada, entonces la cuenta entera, incluso la información financiera podría estar vulnerable. Busque las siglas “https” en cada página del sitio.

Use contraseñas fuertes

Entre más larga la contraseña, más difícil será descifrarla. Use por lo menos 10 caracteres; 12 es el número ideal para la mayoría de usuarios en casa. Combine las letras, números y caracteres especiales. Hágase impredecible al estar en línea – es decir, no use nombres, fechas de nacimiento o palabras comunes. No use la misma contraseña para cuentas distintas. Si le roban la contraseña –– podrían usarla para apoderarse de múltiples cuentas. No comparta sus contraseñas por teléfono, por texto o por correo electrónico. Compañías legítimas nunca le enviarán mensajes solicitando contraseñas. Si recibe dichos mensajes probablemente se trata de una estafa. Mantenga las contraseñas en un lugar seguro.

Establezca contraseñas y protecciones de codificación para redes inalámbricas. Si el wifi en una casa o negocio no está asegurado, eso permite que cualquier computadora con alcance a la señal de la red inalámbrica tenga el potencial de robar información de los aparatos conectados.

Use software de seguridad

Asegúrese de tener software de seguridad instalado en todos sus aparatos que conectan a internet. Muchas computadoras vienen con una preinstalación de firewall (barra de control de acceso) y protecciones antivirus. Un buen programa general antimalware debe proveer protección de virus, incluyendo Trojans, spyware y adware.

Establezca software de seguridad que se actualice automáticamente para que esté actualizado conforme surjan amenazas. También asegúrese que el software de seguridad esté prendido y activo todo el tiempo. Si va a retener documentos financieros importantes en su computadora personal, como declaraciones de impuestos de años anteriores, considere invertir en software de codificación para prevenir acceso no autorizado de hackers o personas que acceden sistemas ilegalmente y ladrones de identidad.

Asegúrese que el software de seguridad tenga opciones de control de seguridad de los padres para proteger a los menores de sitios web maliciosos. Eduque a sus hijos acerca de los riesgos de abrir páginas web, correos electrónicos o documentos sospechosos.

Respalde sus archivos

No hay sistema que esté completamente seguro. Asegúrese de copiar archivos importantes, incluyendo declaraciones de impuestos federales y estatales, a un disco extraíble o a un “drive” o sistema de respaldo, y guárdelo en un lugar seguro. Guarde sus declaraciones de impuestos y archivos. Declaraciones tributarias federales y estatales son documentos financieros importantes que un contribuyente puede necesitar por varias razones, desde una hipoteca hasta solicitudes de ayuda financiera para la universidad. Imprima una copia y déjela en un lugar seguro. También haga una copia electrónica y guárdela en un lugar seguro. Estas medidas le pueden ayudar a preparar con más facilidad su declaración del próximo año. Si va a guardar archivos confidenciales con información financiera y tributaria en una computadora personal, use un programa de codificación de archivos para agregar una medida adicional de seguridad.

El IRS, agencias tributarias estatales y la industria de impuestos recientemente lanzaron una campaña de concienciación pública llamada Impuestos. Seguridad. Unidos que provee consejos adicionales de seguridad. También, vea la Publicación 4524, Concienciación de Seguridad para los Contribuyentes (en inglés).