Juez posterga decisión sobre caso de “soñador” detenido hasta próxima semana

Los Ángeles, 8 mar (EFEUSA).- Un juez en el estado de Washington escuchó los argumentos en el caso de un joven “soñador” detenido a principios de febrero, pero postergó la determinación de su decisión sobre el futuro inmediato del inmigrante hasta principios de la próxima semana.

El juez James Donohue, de la Corte de Distrito de Seattle, escuchó los argumentos de los abogados sobre el caso de Daniel Ramírez, un beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) detenido el pasado 10 de febrero en una redada que tenía por objetivo la captura de su padre, un indocumentado con antecedentes penales.

El abogado defensor de Ramírez solicitó a la corte que el caso sea atendido como una detención inconstitucional dada la condición de beneficiario de DACA de su cliente.

Es por ese motivo que la defensa del indocumentado, de 23 años, rechazó una audiencia acelerada ante una corte de inmigración que el juez Donohue había ordenado pocos días después de su detención.

El Departamento de Justicia (DOJ) argumentó que se trata del caso de un indocumentado con nexos con pandillas, lo que lo convierte en un caso sujeto a deportación.

Además, el DOJ presentó ayer un nuevo argumento en el caso y por ello el juez indicó que no tomará hoy ninguna decisión para dar tiempo a la defensa para que lo estudie y responda.

“Estoy menos que complacido que el Gobierno haya presentado un nuevo argumento en el tema”, dijo hoy el juez Donohue aduciendo a lo inesperado del recurso.

Los abogados de DOJ alegan que Ramírez, quien se encuentra en el centro detención de Tacoma, perdió sus beneficios de DACA en el momento en que fue arrestado.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha establecido claramente su autonomía para otorgar o rescindir el beneficio de DACA, se destacó hoy en la audiencia.

En la sección de preguntas frecuentes de su página web, el USCIS afirma que “DHS (Departamento de Seguridad Nacional) puede terminar o renovar la Acción Diferida en cualquier momento a discreción de la Agencia”.

Por otra parte, las autoridades alegan que Ramírez reconoció haber tenido nexos con la pandilla “Sureños” en California y luego con otros pandilleros en el estado de Washington.

Su abogado negó categóricamente los vínculos de Ramírez Medina con las pandillas, argumentando que fueron las autoridades quienes lo presionaron para hacer esa declaración.

Mark Rosenbaum, uno de los abogados que representan a Ramírez, expresó hoy su preocupación de que no fuera posible remitir el caso a la Corte Federal del Noveno Circuito.

Rosenbaum insistió en rueda de prensa realizada al finalizar la audiencia en que sólo solicita la liberación de su cliente y no necesariamente que la reinstalación de los beneficios de DACA.

Pero, los representantes del Departamento de Justicia esperan que la situación de Ramírez sea decidida ante una Corte Federal de Inmigración.

Un memorando, divulgado y firmado el 20 de febrero por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, amplió el criterio para los inmigrantes indocumentados que son prioridad de detención y deportación.

No obstante, la comunicación especificó que los beneficiados con DACA a partir de 2012, no se verán afectados por estas nuevas directrices inmigratorias.

