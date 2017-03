Los latinos perderán cobertura médica con plan republicano contra Obamacare

Chicago (IL), 7 mar (EFEUSA).- El plan republicano para derogar y reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), popularmente conocida por “Obamacare”, impactará duramente y de manera directa a la comunidad latina, debido al encarecimiento de los seguros, la pérdida de cobertura médica y de servicios de prevención.

“Los latinos en particular tienen mucho que perder con los cambios que se avecinan”, declaró hoy a Efe Elena Ríos, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos.

Según la doctora, con el fin de la expansión del Medicaid a partir del año 2020, “mucha gente va a quedar sin cobertura médica”, en particular las familias hispanas que en más de una tercera parte están aseguradas por el programa estatal de acceso sanitario para la gente con bajos recursos.

Samantha Artiga, de la Fundación Kaiser, opinó lo mismo y dijo que el Medicaid ha sido “la fuente central” del aumento de la cobertura de salud de los hispanos durante la vigencia de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Más de la mitad de los niños hispanos en edad escolar también están cubiertos por el seguro estatal”, indicó a Efe.

Gracias al “Obamacare”, unos 4 millones de hispanos tienen cobertura médica y a nivel nacional la tasa histórica de personas sin seguro cayó del 15 al 10 % entre 2013 y 2015.

La ley permitió además que de ese total, 913.000 adultos hispanos de entre 19 y 26 años lograron ser atendidos a través de los planes de sus padres.

La cobertura de salud reproductiva también fue uno de los grandes logros de la reforma sanitaria que ahora se quiere eliminar, porque permitió que 17 millones de mujeres latinas tengan acceso a controles de cáncer cervical, mamogramas y a pastillas anticonceptivas.

“Tenemos una población de mujeres en la edad fértil, y madres jóvenes”, que también correría el riesgo de perder cobertura médica con el cambio de las reglas de juego, detalló Ríos.

En primer lugar, el seguro médico dejará de ser obligatorio y, según Ríos, los propietarios de negocios pequeños o minoristas con empleados de medio tiempo cancelarán las pólizas.

Además, en el caso de que esos empleados tengan seguro, las pólizas futuras serán más caras y podrán eliminar beneficios adicionales como salud mental, visión, atención dental o salud reproductiva.

“Todo conducirá a una erosión de la cobertura médica de la población latina”, aseveró Ríos.

De entrar en vigor hoy, se estima que la ley aumentaría los costos para el afiliado medio en 1.542 dólares para el año, según un reporte del portal Vox, que indica que para el 2020 el proyecto de ley aumentaría los costos para el afiliado medio en 2.409 dólares.

La propuesta republicana también retira los fondos para Planned Parenthood, la mayor organización de clínicas que ofrecen el derecho al aborto en el país.

Esto podría tener un “impacto devastador” en la comunidad latina, según Anne Marie Benítez, directora del Instituto Nacional de Salud Reproductiva para Mujeres Latinas.

En 2014, el 23 por ciento de las pacientes de esas clínicas fueron latinas, o sea más de medio millón de mujeres, señaló en una carta que envió al Congreso en nombre de las 40 organizaciones que integran la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA).

La carta reclama que no se corten los fondos y que se mantengan los servicios preventivos, incluyendo anticonceptivos, salud mental, salud oral y cuidados de enfermedades crónicas.

También sugiere que el reemplazo de ACA garantice que los seguros médicos sean accesibles para todos, y que se mantengan los subsidios federales para ayudar a quienes no puedan pagarlos.

Sin embargo, Artiga, de la Fundación Kaiser, dijo que el cambio de la estructura de los subsidios puede ser una de las principales causas de la pérdida de cobertura médica.

“En el futuro se tomará en cuenta la edad y no los ingresos, y las personas de bajos ingresos recibirán menos apoyo financiero para pagar los seguros”, señaló.

