Red Bulls y Timbers comienzan la nueva temporada como líderes

ouston (EEUU), 6 mar (EFE).- Los Red Bulls de Nueva York y los Timbers de Portland con sendas victorias ante las nuevas franquicias de Atlanta United y Minnesota United comienzan la temporada 2017, la vigésima segunda, de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) como líderes en las respectivas Conferencias del Este y el Oeste.

Aunque sendos triunfos se esperaban, la historia fue muy diferente, con los Timbers que golearon por 5-1 a Minnesota United en el partido inaugural de la temporada que se disputó el pasado viernes.

Mientras que el domingo, los Red Bulls tuvieron que remontar un gol en contra para luego el seis minutos conseguir los dos que le dieron la victoria por 1-2 a partir del minuto 76 de la segunda parte.

El gran perdedor fue el entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino, que inicio su etapa en la MLS con la derrota del Atlanta United cuando tuvieron todas las oportunidades de haber logrado un triunfo histórico ante una asistencia de más de 55.000 aficionados que presenciaron el partido, la mayor entrada de la jornada.

También hubo lleno de 25.500 espectadores en el Orlando City Stadium, el nuevo estadio que fue inaugurado por el equipo del mismo nombre y que venció por 1-0 al New York City, gracias al gol que consiguió el delantero canadiense Cyle Larin al minuto 15 de la primera parte.

El partido también dejó la primera lesión de importancia de la temporada con el tirón muscular que sufrió el centrocampista brasileño Kaka, de Orlando City, a los ocho minutos de iniciarse las acciones.

El chileno Carlos Carmona, que debutó en la MLS con el Atlanta United, fue el primer expulsado de la temporada al recibir tarjeta roja al minuto 88 por entrada violenta a Kevin Kratz de los Red Bulls.

Mientras que los equipos tejanos, del Dynamo de Houston y el FC Dallas, con sendos entrenadores colombianos –Wilmer Cabrera y Oscar Pareja– al frente, protagonizaron las victorias más destacadas al vencer el primero de local por 2-1 a los Sounders de Seattle, actuales defensores del título de campeones, y el segundo de visitante 1-2 al nueva Galaxy de Los Angeles.

En cuanto al apartado de los goleadores, de nuevo hubo protagonismo latino del argentino Diego Valeri, que marcó dos con los Timbers, los mismos que su compañero de equipo el nigeriano Fanendo Adi, y comienzan líderes.

– Resultados de la primera jornada

. Viernes, 3 de marzo:

Portland Timbers 5 Minnesota United 1

. Sábado, 4 de marzo:

Columbus Crew 1 Chicago Fire 1

LA Galaxy 1 FC Dallas 2

Real Salt Lake 0 Toronto FC 0

Colorado Rapids 1 New England Revolution 0

D.C. United 0 Sporting Kansas City 0

Houston Dynamo 2 Seattle Sounders FC 1

San Jose Earthquakes 1 Montreal Impact 0

. Domingo, 5 de marzo:

Orlando City SC 1 New York City FC 0

Atlanta United FC 1 New York Red Bulls 2

Vancouver Whitecaps FC 0 Philadelphia Union 0

– Clasificación Conferencia Este:

PJ G E P GF GC Pts

.1. New York Red Bulls 1 1 0 0 2 1 3

.2. Orlando City SC 1 1 0 0 1 0 3

.3. Chicago Fire 1 0 1 0 1 1 1

.4. Columbus Crew 1 0 1 0 1 1 1

.5. DC United 1 0 1 0 0 0 1

.6. Philadelphia Union 1 0 1 0 0 0 1

.7. Toronto FC 1 0 1 0 0 0 1

.8. Atlanta United 1 0 0 1 1 2 0

.9. Montreal Impact 1 0 0 1 0 1 0

10. New England Revolution 1 0 0 1 0 1 0

11. New York City FC 1 0 0 1 0 1 0

– Clasificación Conferencia Oeste:

PJ G E P GF GC Pts

.1. Portland Timbers 1 1 0 0 5 1 3

.2. FC Dallas 1 1 0 0 2 1 3

.3. Houston Dynamo 1 1 0 0 2 1 3

.4. Colorado Rapids 1 1 0 0 1 0 3

.5. San Jose Earthquakes 1 1 0 0 1 0 3

.6. Real Salt Lake 1 0 1 0 0 0 1

.7. Sporting Kansas City 1 0 1 0 0 0 1

.8. Vancouver Whitecaps 1 0 1 0 0 0 1

.9. Los Ángeles Galaxy 1 0 0 1 1 2 0

10. Seattle Sounders FC 1 0 0 1 1 2 0

11. Minnesota United 1 0 0 1 1 5 0

Los seis primeros equipos clasificados de cada Conferencia disputarán la fase final.

– Clasificación de goleadores:

. Con 2: Diego Valeri (ARG, Portland Timbers) y Fanendo Adi (NIG, Portland Timbers).

. Con 1: Erick Torres (MEX, Houston Dynamo), Giovani Dos Santos (MEX, Los Angeles Galaxy), Aníbal Godoy (HON, San Jose Earthquakes), Romell Quioto (HON, Houston Dynamo), Maximiliano Urruti (ARG, FC Dallas), Yamil Asad (ARG, Atlanta United), Kellyn Acosta (USA, FC Dallas), Christian Ramírez (USA, Minnesota United), Lawrence Olum (KEN, Portland Timbers), Clint Dempsey (USA, Seattle Sounders), Dominique Badji (SEN, Colorado Rapids), David Accam (GHA, Chicago Fire), Ethan Finlay (USA, Columbus Crew), Daniel Royer (USA, New York Red Bulls) y Anton Walkes (ING, Atlanta United, propia meta).

– Segunda jornada (Del 6 al 12 de marzo)

. Sábado, 11 de marzo:

Chicago Fire – Real Salt Lake

New England Revolution – Orlando City

New York RB – Colorado Rapids

Philadelphia Union – Toronto FC

Montreal Impact – Seattle Sounders

Kansas City Sporting – FC Dallas

Houston Dynamo – Columbus Crew

San Jose Earthquakes – Vancouver Whitecaps

. Domingo, 12 de marzo:

New York City – DC United

Minnesota United – Atlanta United

Los Angeles Galaxy – Portland Timbers