Consejos para enfrentar los gastos médicos inesperados

Un estudio reciente encontró que una de cada seis familias en Estados Unidos realiza un desembolso médico importante cada año y el gasto fuerte tiende a ocurrir en los primeros meses del año. Los expertos ofrecen varios consejos para ayudar a enfrentar los gastos médicos inesperados o el alto costo de los cuidados de salud.

El estudio reveló que el pago medio fue de 1.143 dólares y que la mayoría de las familias tardan más de un año en recuperarse del golpe económico.

Aunque no está claro el por qué este golpe en los gastos médicos ocurre en esta época del año, los especialistas del JP Morgan Chase Institute, que realizó la investigación, tienen la hipótesis de que las personas están posponiendo un tratamiento o esperan el reembolso anual de impuestos para tener dinero con qué pagar.

Dijeron que otra posibilidad es simplemente que enfrentan un nuevo conjunto de deducibles y otros gastos del seguro para poder cumplir con su presupuesto anual.

Estos son algunos de los consejos de los expertos:

AHORRE

Es mucho más fácil hacer frente a gastos grandes cuando se tienen ahorros para emergencias. Es probable que usted no tenga muchos ahorros y lo peor es que no está solo. Dos tercios de los estadounidenses se verían en dificultades para para cubrir una emergencia de 1.000 dólares, según una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Empiece con ahorros pequeños, hágalo una disciplina y olvídese de esos fondos a menos que realmente lo necesite.

Otros pasos preventivos incluyen permanecer dentro de la red de su aseguradora o agrupar sus necesidades médicas para que aproveche los deducibles antes. También es recomendable hacer un cálculo de los costos para que pueda prepararse mejor.

COMPRUEBE

Revise cuidadosamente todas sus facturas tan pronto lleguen. Aproximadamente la mitad de las facturas médicas contienen errores, dijo Caitlin Donovan, de la National Patient Advocate Foundation (Fundación Nacional de Defensa del Paciente). Asegúrese de que le están facturando solo por servicios y bienes que sí recibió.

Si cree que le están cobrando por algo que debería haber sido cubierto por su seguro, comuníquese con su agente para que le explique. También puede apelar cualquier negativa de pagar de parte de su aseguradora.

BUSQUE AYUDA

Si no puede pagar la cuenta en absoluto, busque ayuda lo antes posible.

Los hospitales suelen estar dispuestos a negociar la cantidad que usted les debe o establecer un plan de pago. Pregunte si tienen un plan de asistencia financiera o si saben de uno que le pueda ayudar. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro creadas específicamente para ayudar a las personas a enfrentar sus facturas médicas.

También sopese buscar ayuda de amigos o familiares con una página de recolección de fondos, como Gofundme.com.