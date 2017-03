Bayern y Juventus lanzados, el Barcelona se lo cree, Benzema tapa bocas

Madrid, 5 mar (EFE).- El alemán Bayer Múnich y el italiano Juventus Turín marchan imparables hacía el título de su respectiva liga, en un fin de semana en el Viejo Continente que ha visto al mejor Barcelona de la temporada en vísperas de su “misión imposible” de remontada europea, y a un madridista Karim Benzema que, por fin, tapó la boca de sus más críticos.

La Bundesliga está cada vez más cerca de ver como el Bayern Múnich conquista el que sería su título 27 (quinto consecutivo). Algo, en verdad, que no sorprende. Lo que está por ver es si el equipo del italiano Carlo Ancelotti puede batir el récord de jornadas de anticipación con la que canta el alirón.

De momento, tras 23 jornadas, el Bayern saca siete puntos al RB Leipzig tras un fin de semana con victoria del conjunto bávaro en Colonia (0-3), con goles de los españoles Javi Martínez y Juan Bernat; y empate de los del noroeste de Sajonia en Augsburgo (2-2).

En la tercera plaza, a trece puntos, sigue el Borussia Dortmund, que con un tanteo tenístico se impuso al Bayer Leverkusen (6-2), quien horas después destituyó a su técnico Roger Schmidt.

La Premier, a falta del duelo de este lunes del líder Chelsea en casa del West Ham, ha visto una jornada relativamente “normal”.

Ganaron sus inmediatos perseguidores Tottenham, Manchester City y Liverpool, ante Everton (3-2), Sunderland (0-2) y Arsenal (3-1), respectivamente, siguiendo a siete, ocho y once puntos de distancia.

En el City, volvió a ser determinante el argentino Sergio “Kun” Agüero, autor del primer tanto.

Volvió a ceder terreno el Manchester United de Jose Mourinho, que no pasó del empate casero ante el modesto Bournemouth (1-1), pese a que los visitantes jugaron en diez todo el segundo tiempo, y que vio como el sueco Zlatan Ibrahimovic fallaba una pena máxima (m.72), que pudo haber dado los tres puntos a los “Red Devils”. Sigue fuera de Europa, a catorce puntos del líder.

También pinchó el ya mencionado Arsenal, que se hizo con la crisis del Liverpool. Los londinenses, que reservaron a algunas de sus estrellas, como el chileno Alexis Sánchez, desde luego no parecen estar en las mejores condiciones para intentar la “sorpresa” en una vuelta de octavos de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich donde deberán remontar un adverso 5-1.

El Calcio es cada vez más un paseo para el Juventus Turín. Y eso que el conjunto piamontés no ha pasado del empate en su visita a Udine (1-1), pero ha aumentado su ventaja como líder. Se vio beneficiado del triunfo del Nápoles en su visita al Roma (1-2), con tantos napolitanos del belga Dries Mertens.

El Juventus Turín saca ya ocho puntos al Roma y diez a un Nápoles, que este martes ante su calurosa y ruidosa afición tiene el objetivo de dar la vuelta al 3-1 encajado ante el Real Madrid, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Precisamente, el Real Madrid despertó en LaLiga tras tres partidos en los que sumó sólo cuatro puntos, perdiendo el liderato en favor el Barcelona. Con numerosas ausencias (Cristiano Ronaldo, Marcelo, Carvajal, Kroos, Bale, Morata; los dos último por sanción), pensando en el compromiso ante el Nápoles, barrió a domicilio a un Eibar (1-4) que es una de las revelaciones del actual campeonato.

Y es que el Real Madrid de “los suplentes” se mostró como una sólido bloque, fue un equipo, y liderado por un gran Benzema (dos goles y una asistencia) no dio opción al rival. El francés acalló a sus críticos, a quienes no dudan de su calidad pero si de su habitual “falta de sangre”. También estuvo bien el colombiano James Rodríguez (un gol y dos asistencias).

Sigue líder, con un punto de ventaja y un partido más que los madridistas, un Barcelona que jugó su mejor partido de la temporada ante el Celta (5-0). Justo tres días después de que su técnico Luis Enrique anunciase que no entrenará al equipo la próxima temporada.

El Barcelona enamoró, arrasó, bajo la genial dirección de Leo Messi (dos tantos y dos asistencias) y un Neymar que deleitó, especialmente con un excelente gol en vaselina.

En las dos últimas jornadas el conjunto catalán ha marcado 11 goles, con resultados de 6-1 y 5-0; justo los que le valen este miércoles para hacer ante el París Saint Germain lo que casi todos consideran una “remontada imposible” (levantar un adverso 4-0). Pero ahora el barcelonismo sueña y se lo cree.

El Sevilla del argentino Jorge Sampaoli, tercero en discordia, juega el lunes en campo del Alavés, por lo que de momento se queda a cinco puntos del Barcelona. Victoria del Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone ante el Valencia (3-0), con dos goles de Antoine Griezmann, que le permiten recuperar la cuarta plaza.

La Ligue 1 sigue apasionante, con tres equipos con máximas opciones al título: el líder Mónaco, que se impuso al Nantes; el París Saint Germain, que sufrió ante el Nancy (1-0); y el Niza, que también padeció para batir al Dijon (0-1). Capitalinos y nizardos están a tres puntos de los monegascos.

El triunfo del, que puso en liza muchas “segundas filas” pensando en el duelo contra el Barcelona, volvió a tener a Cavani como artífice del mismo. Anotó, a diez minutos del final, la pena máxima que dio a su equipo los tres puntos.

En Holanda llegó la sorpresa: cayó el líder, el Feyenoord, en su visita al modesto Sparta Rotterdam (1-0), equipo en lucha por alejarse de la zona descenso. Su inmediato perseguidor, el Ajax Amsterdam, lo aprovechó a medias ya que no pasó del empate en Groningen (1-1). Entre ambos, ahora, cuatro puntos.

Sorprendete también la cuesta abajo del griego Olympiacos. Otrora líder imparable, pero que ya lleva tres derrotas consecutivas; esta última en terreno del PAOK Salónica (2-0). Pese a ello, sigue destacado con siete puntos sobre el Panionios.

En Portugal prosigue el duelo Benfica y Oporto. Se mantiene un punto de separación en favor del equipo lisboeta, tras ganar ambos al Feirense (0-1) y el Nacional (7-0), respectivamente.

