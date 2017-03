30 días, ¿y qué sigue ahora?

Por Gustavo A. Montoya:

La opinión de la población de Estados Unidos sobre el nuevo Presidente del país es divida en tres. Para un grupo de millones personas es increíble que Donald J. Trump es el nuevo Presidente de E.E.U.U.

Para otros, y también en cantidad de millones, la realidad es miedosa, incierta, y muy negativa. La realidad es que este grupo de millones de inmigrantes, están representados en su mayoría por Latinos, y sin lugar a dudas en su mayoría por inmigrantes de origen mexicano de acuerdo a las estadísticas del departamento de Censo y de USCIS (el brazo de beneficios migratorios DHS ). Y el tercer grupo, también en millones, ha puesto fé en Donald Trump, como un Presidente como ninguno en más de 30 años que traiga un cambio a la que se ha convertido una administración y legislación gubernamental divida e ingobernable para toda la población del país. Existe una crisis socio económica, existe la necesidad de una reforma migratoria, y tenemos una crisis de desempleo por un enemigo silencioso: la automatización de las industrias y la presión de mercados laborales como China a nivel mundial.

La población del país, no está acostumbrada al estilo “presidencial” voluptuoso, sin filtro, sin “tapujos” de Donald Trump, y como lo mencioné en una de mis columnas durante la campaña Presidencial, el termino Presidencial, sufrirá un cambio en percepción por el estilo desafiante y de “reality show” del magnate de NY. Donald Trump es el Presidente de Los Estados Unidos y hay que aceptar que ha ganado constitucionalmente la Presidencia de la nación más influyente del mundo. En ese aspecto no hay nada que hacer. Hay que dar crédito al Presidente porque en su discurso al congreso y el senado, su tono fue más unificador con la misma mano firme del estilo de Trump, y su forma “Presidencial”. Ha mantenido su enfoque en cumplir lo que prometió, bueno o malo para algunos y muchos.

Entonces, ¿Qué sigue? Bueno en mi humilde opinión, hay que aceptar la realidad y aceptar que el Pres. Donald Trump no cambiara su estilo, y seguirá siendo quien es desde que nació. La descripción de su estilo y personalidad se la dejo al lector, ya que muchos de los adjetivos que he escuchado en los últimos 30 días no los podemos transcribir y honraremos el estilo editorial de esta publicación de 28 años. Por eso hago un llamado a todos en la comunidad para que mantengamos la cabeza fría con pasión! Suena contradictoria la propuesta, pero es lo que debemos hacer. Mantener la cabeza fría con pasión, porque no debemos enojarnos, ya que como dice el dicho, “el que se enoja, pierde.” Pero si debemos mantener nuestras creencias y valores que son importantes. 1. Debemos integrarnos más en la participación política local, estatal y nacional. No es ningún secreto que la población latina tiene las participación de votación más baja de todos los grupos electorales de país. 2. Si eres residente y estas enojado, entonces debes hacerte ciudadano americano y debes votar! 3. Si eres ciudadano y no has votado, es hora de entrar y participar. 4. Hay que saber escuchar y no alarmarse por medios televisivos, escritos o radiales con noticias amarillistas que asustan. Enfóquense en los hechos y la verdad. 5. Debemos ser más conscientes, neutrales y comprensivos para que encontremos puntos en común y trabajar en ellos. No vamos a avanzar si seguimos opuestos en las actitudes y soluciones a los temas de nuestra comunidad y de la nación.